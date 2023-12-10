قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ حارقة منزلَين وسط مدينة طوباس شمال شرقي الضفةالغربية المحتلة، كما نفذت اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأمرت قوات الاحتلال سكان المنزلين في طوباس بإخلائهما قبل قصفهما بالصواريخ الحارقة. وتظهر صور بثتها مواقع فلسطينية احتراق أحد المنزلَين بعدما استهدفته قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وأغلقت مداخلها ونصبت الحواجز مع اندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين، كما اعتقلت 13 مواطناً قبل انسحابها.

في غضون ذلك، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. كما اقتحمت آليات الاحتلال حاجز بيت فوريك جنوب شرق نابلس باتجاه المنطقة الشرقية من المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية، الواقعة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً برصاص قوات الاحتلال في أثناء اقتحام البلدة، ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة جرى خلالها تبادل لإطلاق النار، وإلقاء زجاجات حارقة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز سالم العسكري الإسرائيلي الواقع غرب جنين بالضفة الغربية. واستخدمت قوات الاحتلال رشاشات متوسطة للرد على مصادر النيران، فيما بدأت عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة قرب بلدة رمانة، شمال غربي جنين. وكان جندي إسرائيلي قد أصيب خلال إطلاق رصاص عند حاجز دوتان العسكري.

واستشهد فلسطينيان السبت برصاص قوات الاحتلال في مدينة دورا وبلدة عزون في قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث أعدمت قوات الاحتلال شاباً خلال اعتقاله فجر السبت في مدينة الخليل وأبلغ الاحتلال عائلة الشاب الفلسطيني ساري عمرو من مدينة دورا باستشهاده بعد اعتقاله.

وارتفع بذلك عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 275 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 483 منذ بداية العام الجاري.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، إذ اعتقلت أسيراً محرراً في حي أم الشرايط في مدينة البير، كما اعتقلت طالباً في جامعة بيرزيت في حي بطن الهوى وسط رامالله، واعتقلت كذلك أشقاء القيادي في حركةالجهادالإسلامي بلال ذياب خلال اقتحامها قرية كفر راعي جنوب غربي جنين بالضفة.

والأحد أصيب مواطن بالرصاص، واعتُقل خمسة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وشابَين من مخيم قلنديا، وثلاثة مواطنين من مدينة بيت لحم،

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الاعتقالات بالضفة الغربية ارتفع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى فجر السبت إلى 3700 معتقل.