تجمع مئات الإسرائيليّين في ما بات يُعرف باسم "ساحة الرهائن" بتل أبيب، السبت، للمطالبة بإطلاق نحو 140 شخصاً لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ومع توالي صعود المتحدّثين إلى منصّة أقيمت في الساحة، رفع مشاركون لافتات كُتب عليها: "إنّهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم" و"أعيدوهم الآن إلى الوطن".

وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين البالغ 19 عاماً، بعد اعتلائه المنصّة "نطالب الحكومة الإسرائيليّة وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات".

وأضاف تشين الذي كان نجله الجندي في الخدمة عند خطفه "نطالب بأن نكون جزءاً من عمليّة التفاوض"، متابعاً "أخرجوهم الآن، فوراً، أياً يكُن الثمن".

واعتبر يوآف زالمانوفيتز أنّ الحكومة لا تهتم لأمر الرهائن، قائلاً: "إنهم يريدون الانتقام".

وقال إيلي اليعازر (61 عاماً) قريب أحد الرهائن لوكالة الصحافة الفرنسية وسط الحشد، السبت، إنّه كان ينبغي للحكومة إعطاء الأولويّة لإعادة المحتجزين على حساب مواصلة حربها ضدّ حماس.

وأضاف: "كان ينبغي عليهم عقد صفقة في وقت سابق"، مشيراً إلى أنّ "مهمّة الحكومة هي حفظ سلامة شعبها وأرضها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً،، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.