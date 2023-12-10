سياسة
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بسبب شهادة اعتُبرت معاداة للسامية.. استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية
أفادت وكالة رويترز باستقالة ليز ماجيل رئيسة جامعة بنسلفانيا، الأمريكية، بعد تعرضها لانتقادات بسبب شهادتها في جلسة استماع بالكونغرس حول تزايد معاداة السامية في الحرم الجامعي بعد اندلاع حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بسبب شهادة اعتُبرت معاداة للسامية.. استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية
استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية بعد شهادة اعتبرت معاداة للسامية/ صورة/  تويتر / Others
10 ديسمبر 2023

ذكرت رابطة اللبلاب (اتحاد يضم جامعات أمريكية عريقة) السبت، أن ليز ماجيل رئيسة جامعة بنسلفانيا قدمت استقالتها بسبب موقفها من معاداة السامية في الحرم الجامعي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وجاء ذلك عقب تعرض ماجيل، مع اثنين آخرَين من كبار رؤساء الجامعات، لانتقادات بسبب شهادتهم في جلسة استماع بالكونغرس يوم الثلاثاء، حول تزايد معاداة السامية في الحرم الجامعي، بعد اندلاع حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه، أعلن سكوت بوك رئيس مجلس أمناء الجامعة ومقرها فيلادلفيا، في بيان منشور على موقع الجامعة الإلكتروني، أن ماجيل وافقت على البقاء في منصبها حتى تعيين رئيس مؤقت.

وقال بوك، الذي استقال أيضاً: "أكتب لأعلن أن الرئيسة ليز ماجيل قدمت استقالتها طوعاً من منصب رئيسة جامعة بنسلفانيا". مشيراً إلى أن ماجيل ستظل عضواً في هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة.

وكانت ماجيل، ورئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث، أدلوا بشهادتهم أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، في حين تصاعدت الدعوات لاستقالة ماجيل وجاي، على وجه الخصوص في الأيام التي تلت مثولهما أمام الكونجرس.

ويأتي ذلك على خلفية، محاولتهن الحفاظ على حماية حرية التعبير، حين رفضن الرد بنعم أو لا على سؤال النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، حول ما إن كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود ستنتهك قواعد السلوك في جامعاتهن فيما يتعلق بالتنمر والتحرش.

وإثر ذلك اتهم الطلاب والأسر والخريجون اليهود الجامعات بالتسامح مع معاداة السامية، خاصة في تصريحات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، ما دفع ماجيل، إلى إصدار مقطع مصور يوم الأربعاء أعربت فيه عن أسفها لشهادتها. كما اعتذرت جاي أمس الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17700 شهيد، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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