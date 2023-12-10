أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّداً باقسامات أصابته بـ"الشلل".

وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيوستراتيجية" التي تقوّض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتابع: "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي جرى تقويضها بشدة" بسبب تأخر تحركه تجاه الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع.

وأفاد: "كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". وأضاف: "للأسف فشل مجلس الأمن في ذلك"، وتابع: "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".

ودعا غوتيريش الى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من الحرب التي خلفت أكثر من 17700 شهيد في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

ووجّه غوتيريش الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكّد في منتدى الدوحة الأحد: "نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني". وأضاف أنّ "الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين كليا وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وتابع: "إنه لا حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق".

يستمر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المناطق في قطاع غزة، جوياً وبرياً وبحرياً، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، في حصيلة أعلنتها وزارة الصحةالفلسطينية في غزة الجمعة.