سياسة
3 دقيقة قراءة
غوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ"الشلل" ولا حماية فعالة للمدنيين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق، معرباً عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّداً باقسامات أصابته بـ"الشلل".
غوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ"الشلل" ولا حماية فعالة للمدنيين
غوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ"الشلل" ولا حماية فعالة للمدنيين / صورة: Reuters
10 ديسمبر 2023

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّداً باقسامات أصابته بـ"الشلل".

وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيوستراتيجية" التي تقوّض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتابع: "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي جرى تقويضها بشدة" بسبب تأخر تحركه تجاه الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع.

وأفاد: "كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". وأضاف: "للأسف فشل مجلس الأمن في ذلك"، وتابع: "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".

ودعا غوتيريش الى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من الحرب التي خلفت أكثر من 17700 شهيد في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

ووجّه غوتيريش الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكّد في منتدى الدوحة الأحد: "نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني". وأضاف أنّ "الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين كليا وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وتابع: "إنه لا حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق".

يستمر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المناطق في قطاع غزة، جوياً وبرياً وبحرياً، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، في حصيلة أعلنتها وزارة الصحةالفلسطينية في غزة الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us