انتقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي التي كشفتها بوضوح الحرب على غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح النسخة الـ21 من “منتدى الدوحة” بالعاصمة القطرية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وقال آل ثاني إن “الأزمة الحالية في غزة أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي“.

وتابع: "علّمنا التاريخ أن الحوار هو الطريق الأمثل لمواجهة أعقد الصراعات إذا توفرت الإرادة الخيّرة والقيادة السياسية الحكيمة، وهذا هو منطلق إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في حل النزاعات وبذلها كل الجهود في سبيل تحقيق ذلك".

وكانت قطر، قادت مع مصر والولايات المتحدة وساطة خلال الحرب الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن هدنة استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبدأت فاعليات منتدى الدوحة الأحد وتستمر على مدار يومين، تحت عنوان “نحو بناء مستقبل مشترك“، لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.

وافتتح المنتدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية.