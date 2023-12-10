سياسة
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الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلياً
كشفت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي شن 4 غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق حدودية بجنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية بطائرات مسيرة، وتحقيق إصابات مباشرة.
الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلياً
إسرائيل تواصل قصف أهداف بلبنان.. و98 قتيلاً من حزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول. / صورة: Reuters
10 ديسمبر 2023

شهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان الأحد غارات جوية وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً، حسبما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة اللبنانية إن "مقاتلات العدو الإسرائيلي الحربية شنت 4 غارات على أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل".

وأضافت أن ذلك "تزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات عيترون وكونين ومحيبيب القريبة من الحدود ضمن قضاء بنت جبيل"، مشيرة إلى أن القصف المدفعي استهدف أيضاً أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب، والمنطقة الساحلية الواقعة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب في قضاء صور.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي جنوب ثكنة يعرا قبالة الحدود اللبنانية بطائرات مسيرة، وأوقعوا إصابات فيه.

وفي وقت سابق اليوم قال حزب الله اللبناني في بيان إنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا صباح الأحد موقع جل العلام (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة، وسجلوا إصابة مباشرة".

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن عدداً من جنوده أُصيبوا بجروح في قصف استهدفهم من جنوب لبنان قرب الحدود الشمالية.

وحسب البيان "أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة وأصيب عدد آخر بجروح طفيفة نتيجة الشظايا واستنشاق الدخان. وجرى إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، دون تحديد العدد الإجمالي للمصابين.

وتضامناً مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية تضامناً مع قطاع غزة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف جميع المناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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