أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس الأحد الإجهاز على جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب: "مجاهدو القسام يُجهِزون على 10 جنود صهاينة وقناص من مسافة صفر بمنطقة الفالوجا شمالي القطاع".

وفي عملية أخرى شمالي القطاع أيضاً حسب بيان ثانٍ أفادت الكتائب بأن مقاتليها "استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بعبوة أفراد رعدية غرب مخيم جباليا".

كما "استهدف عناصر القسام قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد في جباليا، ودبابة ميركافا في منطقة تل الزعتر (شمال)، وآليتين عسكريتين في جباليا بقذائف ياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف "6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمال القطاع بالقذائف المضادة للدروع".

من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

على صعيد آخر اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بحصيلة كبيرة من الخسائر في صفوف جنوده خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن 426 جندياً وضابطاً قُتلوا خلال الحرب، كما أصيب 1593 آخرون بينهم 255 حالة حرجة.

وأوضح أن من بين القتلى العسكريين 102 قُتلوا منذ بدء العملية البرية، في حين قُتل 29 جندياً على الأقل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 559 جندياً أُصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة، جروح 127 منهم خطيرة، وأكد أن 416 جندياً إسرائيلياً يخضعون للعلاج في المستشفيات، 40 منهم في حالة حرجة و211 حالتهم متوسطة.

وفي اليوم 65 من العدوان كثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة في مناطق البريج والعصيرات والمغازي والزوايدة (وسط)، وحي التفاح والشجاعية (شرق)، بالإضافة إلى عدّة أماكن متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بسقوط 7 شهداء فلسطينيين في منطقة البريج و3 بمخيم النصيرات، وعدد من المصابين جراء القصف الجوي، وأكّد مصدر طبي أن 45 شهيداً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة منذ مساء أمس بسبب القصف الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، فصل خلالها شمالي القطاع عن الوسط والجنوب، وخلّفت حتى مساء السبت 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، كما خلّف دماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول هجومَ طوفان الأقصى ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط قطاع غزة.