طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، بفرض عقوبات على إسرائيل وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقال أشتية خلال مشاركته في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية، إن الأمر لا يتعلق بإسرائيل وحدها، بل بكل الأطراف التي أعطتها الضوء الأخضر لمواصلة قتل الفلسطينيين.

ودعا إلى محاسبة الولايات المتحدة، التي رفضت قرار مجلس الأمن، بصفتها جزءاً من الهجوم الذي يُشنُّ على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وتساءل رئيس الوزراء الفلسطيني عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يفقدوا أرواحهم حتى تعتبر إسرائيل أنها انتقمت لما حصل، مشدداً على أن "الإسرائيليين لن يحققوا أهدافاً سياسية، وإنما يسعون للانتقام".

وأشار إلى أن 16 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء قُتلوا خلال 60 يوماً في قطاع غزة، وبالتالي فإن حجم القتل غير مسبوق.

وأضاف أن السؤال الذي يتعين طرحه يتعلق بما يتعين فعله لوضع حد لهذا الاعتداء، فالأمر لا ينحصر في القتل، إذ يتعرض المواطنون في القطاع للتجويع، وأكثر من 40 ألف مصاب في حاجة إلى الدواء والعلاج، بينما يعمل معبر واحد فقط بقطاع غزة من أصل 5 معابر، وهذا ليس كافياً.

وشدد اشتية على أن إسرائيل مسؤولة، بصفتها قوة احتلال، عن تأمين الكهرباء والماء والأغذية والأدوية لقطاع غزة، وفي الواقع فإن وزير الطاقة الإسرائيلي هو الذي قطع الكهرباء والماء عن قطاع غزة، بما يشمل المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، وهذا عمل إجرامي ومحرّم حسب القوانين الدولية، ويجب وضع حد لتجاوزات الإسرائيليين.

تحذير أردني

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب والعالم يقف عاجزاً إزاء ذلك.

وأضاف: "ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر، والخطر يهدد المنطقة بأكملها"، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية تصر على المُضي في إخراج أهل غزة من القطاع.

وحذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، من عنف المستوطنين المتطرفين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني من رئيس وزراء هولندا، مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله "حذر من عنف المستوطنين المتطرفين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة".

وجدد أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.