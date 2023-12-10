أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن الإنسانية على مرّ 75 عاماً مرّت بعديد من الاختبارات في قارات وفترات زمنية مختلفة، مشيراً إلى أن ما يجري حاليّاً في قطاع غزة "دليل على احتضار الإنسانية وحقوق الإنسان".

جاء ذلك في تدوينة نشرها، عبر منصة "إكس" بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وأشار قورتولموش إلى "مرور 75 عاماً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أملاً في جمع أسرة الإنسانية على "الاحترام، والصداقة، والسلام، والعدالة، والحرية، والمساواة".

وأضاف أن "الإنسانية، وعلى مرّ 75 عاماً مرّت بعديد من الاختبارات في قارات وفترات زمنية مختلفة"، وتابع: "بالأمس، العراق وسوريا وسربرينيتسا (مدينة في البوسنة والهرسك)، واليوم غزة، خير دليل على احتضار الإنسانية وحقوق الإنسان".

وانتقد تهرُّب دول العالم من التزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي سبق أن وقّعت عليه، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأكد رئيس البرلمان التركي أن بلاده مستعدة دوماً لتبنّي مبادرة من أجل مستقبل الإنسانية واتخاذ دور ريادي في هذا الشأن.

وأعرب عن أمله في أن يكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان مخرجاً ووسيلة خلاص للعالم أجمع، خصوصاً لسكان غزة الذين دمرتهم الحرب والإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.