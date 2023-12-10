أسقط الاحتلال الإسرائيلي خلال أول 45 يوماً من الحرب أكثر من 22 ألف قنبلة على قطاع غزة، حصلت عليها من الولايات المتحدة، حسب أرقام استخباراتية نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أجروا نقاشات مع الإسرائيليين للتأكد من فهمهم لالتزامات تل أبيب القانون الإنساني الدولي، لكنهم أقرّوا بأن الولايات المتحدة لا تُجري تقييمات فورية لالتزام إسرائيل تلك القوانين.

يأتي ذلك رغم أن قوانين الإدارة الأمريكية تنص على عدم تزويد البلاد الأجنبية بالأسلحة حين ترى واشنطن انتهاكاً منها للقانون الدولي، حسب الصحيفة.

وقال مسؤول أمريكي لـ"واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة غير قادرة على تقييم امتثال إسرائيل للقوانين الدولية بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى المعلومات الاستخبارية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية للتخطيط لهجماتها، ولعدم معرفتها بنيَّات قادة تل أبيب، وفق قوله.

وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الأمريكية لعبت دوراً مركزيّاً في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت أن الأرقام الاستخبارية التي أُرسلت للكونغرس كشفت أنه خلال أول شهر ونصف الشهر من الحرب زودت أمريكا إسرائيل بما لا يقل عن 15 ألف قنبلة، بما في ذلك نحو 907 كيلوغرامات من القنابل الخارقة للتحصينات، وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مليمتراً.

كما قال المسؤولون للصحيفة إن إدارة بايدن لم ترفض أي طلب عسكري لإسرائيل، ولم يحدث تفكير في قطع المساعدات العسكرية عنها.

وشدد المسؤولون على أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن بإمكانها التأثير بشكل أفضل في معاملة إسرائيل للمدنيين في القطاع إذا حافظت على دعمها القوي لتل أبيب، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إنها لم ترَ دليلاً على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمداً خلال حربها على قطاع غزة، وسط استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية لها وارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتزداد الانتقادات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تزويد واشنطن تل أبيب بالأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين في القطاع المحاصَر الذي يواجه عدواناً إسرائيليّاً منذ شهرين.