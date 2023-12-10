أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية التي أبرمتها المقاومة مع الاحتلال واستمرت أسبوعاً.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة صوتية مسجلة، أن مقاتلي القسام استأنفوا القتال خلال 10 أيام وتمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في محاور التوغل القديمة والجديدة.

وقال: "تمكن مقاتلونا في محاور التوغل داخل قطاع غزة كافة من تدمير أكثر من 180 آلية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي في 10 أيام، في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضاف أبو عبيدة أن "العدو (الإسرائيلي) فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع".

ولفت متحدث القسام إلى أن المقاومين "تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة".

وقال إن "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحداً من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال يتلقى منا الضربات، والقادم أعظم".

وتابع: "نفذنا عدداً كبيراً من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام"، مؤكداً أنهم تمكنوا من "قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

ولم يصدُر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن تصريحات متحدث حماس.

ومطلع الشهر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنَّت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

وقتلت حماس في هجومها مئات من الجنود الإسرائيليين وأسرت قرابة 239 بادلت عشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفاً و700 قتيل، و48 ألفاً و780 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.