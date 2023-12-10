عبّر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن استيائه، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، من مواقف موسكو ضد تل أبيب في الأمم المتحدة، و"التعاون الخطير" بين روسيا وإيران.

جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، نشره على حسابه بمنصة "إكس"، بعد وقت قصير من مغادرته جلسة الحكومة لإجراء حديث هاتفي مطول مع بوتين، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضح البيان أن "نتنياهو" تحدث مع الرئيس الروسي حول الحرب مع حركة حماس، والوضع في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استيائه من المواقف التي عبّر عنها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل، كما انتقد "بشدة التعاون الخطير بين روسيا وإيران"، وفقاً للبيان.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الأخرى عدوها الأول، فيما ترتبط موسكو وطهران بعلاقات شراكة في مجالات عديدة.

وقال نتنياهو خلال الاتصال إن "أي دولة تتعرض لهجوم مثل الذي تعرضت له إسرائيل ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تمارسها حاليّاً في غزة".

من جانب آخر، أعرب نتنياهو عن تقديره الجهود الروسية لإطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية (في غزة). وقال إن إسرائيل ستستخدم الوسائل السياسية والعسكرية كافة لإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس.

وطلب نتنياهو من روسيا الضغط على الصليب الأحمر لزيارة المحتجزين و"تقديم الأدوية لهم".

والجمعة، انتقدت موسكو الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي: "لقد حكم زملاؤنا الأمريكيون بالإعدام على آلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف، من المدنيين في فلسطين وإسرائيل، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى جانب موظفي الأمم المتحدة الذين يحاولون مساعدتهم".

وأوضح بوليانسكي أنه "فضّل عضوان في مجلس الأمن البقاء متواطئين في العدوان الإسرائيلي الوحشي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا التي امتنعت عن التصويت.

يشار إلى أن حركة "حماس" شنَّت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة، وذلك ردّاً على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت عشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.