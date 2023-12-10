سياسة
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القسَّام: دمرنا 44 آلية عسكرية وقتلنا 40 جنديّاً إسرائيليّاً خلال 48 ساعة
أعلنت كتائب القسَّام تدمير 44 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً في محاور القتال كافة بقطاع غزة، خلال 48 ساعة، إثر استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات والاشتباك معهم من مسافة صفر.
القسَّام: دمرنا 44 آلية عسكرية وقتلنا 40 جنديّاً إسرائيليّاً خلال 48 ساعة
كتائب القسام تستهدف آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة / صورة: qassam
10 ديسمبر 2023

أعلنت كتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكُّن مقاتليها من تدمير 44 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً في محاور القتال كافة بقطاع غزة، خلال 48 ساعة، إثر استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع.

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال آخر ثمانٍ وأربعين ساعة من تدمير 44 آلية عسكرية كليّاً أو جزئيّاً في محاور القتال كافة بقطاع غزة".

وأضاف البيان: "أكد مجاهدونا قتل 40 جنديّاً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها".

كما نشرت القسام مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسَّام في وقت سابق، الأحد، إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوة إسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقالت القسَّام إن مقاتليها استهدفوا "قوة صهيونية خاصة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف مضادة للتحصينات وقذائف الياسين 105، وأوقعوا منها بين قتيل وجريح، رغم القصف الحربي والمدفعي".

وأضافت أنها استهدفت دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية في الحي بمخيم جباليا.

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها أجهزوا على 13 جنديّاً إسرائيليّاً في منطقة الفالوجا ببلدة جباليا، شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى مساء السبت، 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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