سياسة
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18 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة.. والاحتلال يدمّر 61% من منازل القطاع
مع استمرار العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة لليوم الخامس والستين، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع إلى 17 ألفاً و997 شهيداً وعشرات الآلاف من المصابين، فيما دُمِّر أكثر من 61% من المنازل، بواقع 305 آلاف وحدة سكنية.
18 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة.. والاحتلال يدمّر 61% من منازل القطاع
أدخنة تتصاعد بكثافة جراء استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة / صورة: Reuters
10 ديسمبر 2023

يستمر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المناطق في قطاع غزة، جويّاً وبريّاً وبحريّاً، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي الأحد، إن "خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 21 مجزرة مروعة، وأباد عوائل كاملة، بما في ذلك قصف مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة عشرات داخل المستشفى، وتعريض حياة الموجودين به لخطر".

وأشار إلى أنه قد وصل إلى المستشفيات 297 شهيداً و449 إصابة، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأوضح القدرة أنه في اليوم العاشر من ديسمبر يُحيي العالم الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان (الكرامة والحرية والعدالة للجميع) بينما "تتواصل المجازر والإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة للشهر الثالث بكل وحشية ونازية إسرائيلية".

وتساءل: "أين العالم الحُر من الانتصار للكرامة والحرية والعدالة لشعبنا الفلسطيني الذي يُباد في غزة أمام سمع العالم وبصره وبدعم أمريكي وأوروبي يُنافي الإنسانية؟".

وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مجازر وإبادة جماعية لسكان شمال غزة، بينما يترك الجرحى ينزفون حتى الموت نتيجة حصار واستهداف المستشفيات وخروجها من الخدمة.

ولفت كذلك إلى الوضع الصحي الكارثي في مستشفيات غزة، مبيناً أن الطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وقلة الإمكانيات العلاجية والسريرية.

كما بيَّن أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يعتقل 36 من الكوادر الطبية، على رأسهم د. محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، في ظروف غير إنسانية، مذكراً بأن "العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 296 كادراً بها وإصابة مئات منهم".

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر على جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى توقف توزيع المساعدات في معظم أنحاء قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، مع بقاء رفح المنطقة الرئيسية لعمليات التوزيع المحدودة.

الاحتلال يدمر 61% من منازل غزة

في نفس السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دمَّر أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.

وأضاف المكتب في بيان: "دمَّر الاحتلال أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني".

وحذر دول العالم والمنظمات والعالمية من "وقوع كارثة إنسانية في غزة"، في ضوء ارتفاع أعداد المنازل والوحدات السكنية المدمَّرة، لافتاً إلى أن "الطائرات الإسرائيلية ألقت منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية".

ومطلع الشهر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنَّت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

وقتلت حماس في هجومها مئات من الجنود الإسرائيليين وأسرت قرابة 239 بادلت عشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفاً و700 قتيل، و48 ألفاً و780 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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