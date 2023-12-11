أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة عدم موافقة 61% من الأمريكيين على "طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس".

وشمل الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" ألفين و144 شخصاً راشداً في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحسب الاستطلاع فإن "61% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا عدم موافقتهم على طريقة تعامل الرئيس بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس".

وأعرب 34% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم أن تصرفات الإدارة الأمريكية لا تخدم السلام في ما يتعلق بغزة، فيما قال 20% إنهم يعتقدون أنها جعلت الأمر أقرب إلى الحلّ السلمي.

ويعتقد 20% فقط من الأمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تخدم السلام في ما يتعلق بغزة.

ورأى 46% من المشاركين في الاستطلاع أن تصرفات إدارة بايدن ليس لها أي تأثير.

وفيما فضّل معظم المشاركين عدم التعليق على نهج بايدن تجاه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، أظهر الاستطلاع أن عدد الذين أرادوا منه إدانة هذه الاحتجاجات كان أكثر ممن أرادوا منه دعمها.

كما لوحظ أن نهج بايدن تجاه إسرائيل أدّى إلى زيادة الخلافات داخل الحزب الديمقراطي.

مطالبات بتجميد العلاقات مع واشنطن

في السياق نفسه طالبت ثلاثة فصائل سياسية يسارية، منضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، القيادة الفلسطينية بتجميد العلاقة مع الولايات المتحدة، إثر استخدامها حق النقض بمجلس الأمن الجمعة.

جاء ذلك في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمين عامّ حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، وأمين عامّ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت.

وأضافت الفصائل في بيانها: "نؤكّد رفضنا الواضح للتعاطي مع الرؤى والمقترحات الأمريكية والبريطانية لما يسمى "اليوم التالي" (بعد الحرب على غزة)، ونحذر من الانزلاق في هذا المشروع".

واعتبرت الفصائل أن ذلك "يهدف إلى تكريس تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية أمنية، وإلى التهرب من معالجة الجوهر السياسي للصراع والمتمثل باستمرار الاحتلال".

وتابعت: "مستقبل قطاع غزة لا ينفصل عن مستقبل الضفة الغربية بما فيها القدس، والتقرير بشأنه هو شأن فلسطيني داخلي يُقرَّر بالإرادة الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل".

ودعت الفصائل إلى "تجميد العلاقة مع الإدارة الأمريكية حتى وقف العدوان على شعبنا".

كما دعت الدول العربية "إلى اتخاذ موقف مشابه، والتوقف عن استقبال مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى المنطقة، بخاصة بعد الإصرار الأمريكي على إجهاض كل المحاولات لوقف إطلاق النار".

والجمعة استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضدّ مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، في قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إن الولايات المتحدة "بموقفها هذا وبغيره، تؤكد أنها شريك في العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وطالبت الفصائل الفلسطينية السعودية التي تتولى رئاسة "القمة العربية والإسلامية الاستثنائية" التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واللجنة المنبثقة عنها، "بالمباشرة بإجراءات تنفيذ قرار القمة كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عليه".

كما طالبت الدول العربية (المطبّعة مع إسرائيل) "بإلغاء اتفاقات التطبيع، وكذلك باستخدام ما أمكن من عناصر الضغط على الولايات المتحدة من أجل تحقيق وقف العدوان وإطلاق النار".

ومنظمة التحرير الفلسطينية منظمة سياسية شبه عسكرية معترَف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية ممثلاً شرعيّاً وحيداً للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وتأسست عام 1964.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.