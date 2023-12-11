قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إنه من غير المقبول أن تَستخدم إسرائيل حركة حماس ذريعةً لمعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي.

جاء ذلك في كلمة للافروف بمنتدى الدوحة المنعقد بالعاصمة القطرية بنسخته الـ21 تحت شعار "معاً نحو بناء مستقبل مشترك".

ولفت لافروف إلى أن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يأتِ من الفراغ، مشيراً إلى أن الهجوم جاء بعد سنوات طويلة من الحصار والوعود التي لم تتحقق بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن روسيا تحاول ومنذ سنوات أن توضح للإسرائيليين أن عدم تأسيس دولة فلسطينية أكثر ما يغذّي التطرف في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن روسيا تحدثت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول الحاجة إلى إرسال بعثة مراقبة دولية في غزة. كما ناقشت معه ضرورة ممارسة كل الضغوط الدولية لضمان وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وقال: "لا نرى أنه من المقبول استخدام هذا الحدث (هجوم حماس) لمعاقبة الملايين من الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بقصف عشوائي على المدنيين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى، مساء الأحد، 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.