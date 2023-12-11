احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 142 فلسطينية، بينهن رضيعات ومسنّات من قطاع غزة اعتُقلن خلال الاجتياح البري الذي بدأ يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية "تحتجز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة سجونها".

ووفقاً للمعطيات المتوفرة في البيان، فإن الأسيرات محتجَزات في عدة سجون، منها سجنا الدامون وهشارون.

وفي بيان سابق، قالت الهيئتان إنّ "الاحتلال الإسرائيليّ ينفّذ جرائم مروّعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحيّة".

وأشار البيان إلى "التخوفات على مصير الأسرى في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخراً، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة".

كانت إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم وجود 260 معتقلاً من غزة صنّفَتهم "مقاتلين غير شرعيين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.