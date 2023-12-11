عَمَّ إضراب شامل، الاثنين، كل مناحي الحياة في محافظات الضفة الغربية المحتلة كافة، تنديداً بالحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت نقابات واتحادات وبنوك وشركات وفصائل فلسطينية، الأحد، في بيانات منفصلة انضمامها إلى الإضراب العام في الضفة الغربية المحتلة.

وشُلّت حركة المواصلات في محافظات الضفة الغربية كافة، وأُغلقت المؤسسات والبنوك، والمدارس، والوزارات، والمحال التجارية، كما عُلقت اليوم جلسة التداول في البورصة المحلية.

الإضراب يعمّ القدس الشرقية

وفي السياق، عمَّ الإضراب الشامل أنحاء مدينة القدس الشرقية.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة القدس الشرقية، وكذلك المدارس والمعاهد التعليمية.

وبدت الشوارع شبه خالية من المواطنين، فيما انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية بالمدينة، خصوصاً بمحيط البلدة القديمة وأزقَّتها.

يأتي ذلك، تلبية لدعوات واسعة النطاق، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza".

يأتي ذلك تضامناً مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية دعت في بيان سابق، إلى "الخروج إلى الشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات للتعبير عن وحدة الدم والمصير، وانتصاراً للأبرياء العزل، وتوجيه رسالة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وأن النضال المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال".

وأضاف البيان "أن شعوب الأرض قاطبة ستتوحَّد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية، التي تمارسها دولة الاحتلال، وستنتصر لدماء الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​