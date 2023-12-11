سياسة
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19 مجزرة إسرائيلية مروعة في ساعات.. و18 ألفاً و205 شهداء في غزة
تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم السادس والستين، ما رفع عدد الشهداء إلى 18 ألفاً و205 شهداء، إضافة إلى 49 ألفاً و645 جريحاً، حسب وزارة الصحة بغزة، التي أعلنت كذلك أن القصف طال حتى ما يدعي الاحتلال كذباً أنها "مناطق آمنة".
19 مجزرة إسرائيلية مروعة في ساعات.. و18 ألفاً و205 شهداء في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 19 مجزرة في غزة خلال ساعات وحصيلة الشهداء 18 ألفاً و205 / صورة: Reuters
11 ديسمبر 2023

تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الكثيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم السادس والستين من العدوان، مما رفع عدد الشهداء إلى 18 ألفاً و205 شهداء، و49 ألفاً و645 جريحاً، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال متحدث الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية، 19 مجزرة مروعة وإبادة جماعية في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء، بما فيها المناطق التي يدعي كذباً أنها "آمنة".

وأوضح أن الاحتلال تعمد استهداف 137 مؤسسة، فيما أخرج 22 مستشفى و46 مركزاً للرعاية الأولية عن الخدمة، كما تعمد تدمير المنظومة الطبية شمال غزة، ما تسبب في قتل مئات الجرحى والمرضى، واستشهاد 296 من الكوادر الصحية.

وأشار القدرة إلى أن "الطواقم الطبية تابعت 325 ألف حالة مصابة بالأمراض المُعدية وصلت إلى المراكز الصحية من مراكز الإيواء، وهذا العدد هو الذي استطاع الوصول إلى المراكز الصحية، والعدد الحقيقي سيكون أكثر من ذلك بكثير، ما ينذر بكارثة صحية قاتلة".

ووصلت جثامين 40 شهيداً على الأقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح منذ مساء الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من القطاع.

كما استُشهد وأُصيب عشرات في قصف لمخيمي جباليا والمغازي شمالاً، وخان يونس جنوباً، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.

واستُشهد 11 فلسطينيّاً وأُصيب عشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، فجر الاثنين، غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بـ"استشهاد 6 مواطنين معظمهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود إلى آل صبح في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما "استُشهد 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وفق "وفا".

وأشارت الوكالة إلى "وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح" وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي القطاع، إضافةً إلى سلسلة غارات عنيفة للطيران الإسرائيلي استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، ومخيم المغازي، وحي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدداً من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي عنيف طال منزلاً سكنيّاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

قصف مستمر وبكثافة

من جهته، قال مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن القصف مستمر على قطاع غزة بكثافة غير عادية، مضيفاً أن الآلاف من النازحين يُدفعون إلى الحدود مع مصر.

وأضاف بوريل أن أعداد الضحايا المدنيين في غزة في ازدياد، وأن "إسرائيل تستخدم نفس الأساليب جنوب القطاع كما في شماله".

وقال أيضاً إنه يجب منع تهجير الناس في غزة من أراضيهم، وإنه لا يوجد مزيد من أماكن الإيواء في القطاع.

إلى ذلك، أشار مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى استحالة إحلال السلام دون تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في بيان صادر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، الأحد.

وقال غيبريسوس: "أدعو جميع الدول الأعضاء، خصوصاً ذات النفوذ، إلى العمل بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع في أسرع وقت ممكن".

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، جرت الموافقة بالإجماع على قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح البيان أن هذا القرار الذي يهدف إلى إيجاد حل للوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة، قُبل بالإجماع.

"ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويؤكد وجوب امتثال أطراف النزاع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي.

جاء ذلك بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، فيما أيَّد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 18 ألفاً و205 شهداء، وكذلك 49 ألفاً و645 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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