طالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا الأحد، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، باتخاذ الاتحاد موقفاً واضحاً بشأن الأوضاع في غزة.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وأيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا برسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشيل بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحلّ الدولتين على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقررة يومَي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الحالي بالعاصمة البلجيكية مقر الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقَّعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وتسليمها لبلجيكا نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتأثرت الرسالة حسب المصادر نفسها، بإطلاق الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.

وأدان رؤساء الوزراء الأربعة في رسالتهم "الهجمات الإرهابية" التي شنّتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدين مجدداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

ورأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديداً للسلم والأمن الدوليَّين".

وتنصّ المادة على أنه "للأمين العامّ أن ينبّه مجلس الأمن لأيّ مسألة يرى أنها قد تهدّد حفظ السلم والأمن الدوليَّين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.