سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد من تسمى إحدى مسؤولي الذخيرة بتنظيم "PKK" الإرهابي
حيّدت الاستخبارات التركية، زينب سفيمK المعروفة بالاسم الحركي روكن زيلان، التي تُسمى إحدى مسؤولي الذخيرة بتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي خلال عملية أمنية نفّذتها بريف مدينة دهوك شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد من تسمى إحدى مسؤولي الذخيرة بتنظيم "PKK" الإرهابي
زينب سفيم المعروفة بالاسم الحركي روكن زيلان / صورة: AA
11 ديسمبر 2023

حيّدت الاستخبارات التركية، زينب سفيم المعروفة بالاسم الحركي روكن زيلان، التي تُسمى إحدى مسؤولي الذخيرة بتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي خلال عملية أمنية نفّذتها بريف مدينة دهوك شمالي العراق.

واستطاعت الاستخبارات استهداف زينب سفيم في ريف دهوك، التي كانت تعمل على تلبية احتياجات عناصر التنظيم الإرهابي من الذخيرة.

وانضمت سفيم إلى التنظيم في عام 2014، إذ كانت تلبّي الاحتياجات اللوجيستية لأعضاء التنظيم في عملياته ضد القوات التركية في ميتينا شمالي العراق عام 2016، وفي غارا عام 2017، وفي آفاشين عام 2019، وفي عملية "المخلب-القفل".

كما ذُكر أنها كانت تؤدي مهام ما يُسمّى مدير الذخيرة للعمليات ضد قوات الأمن.

جدير بالذكر أن أنقرة حيّدت أيضاً شقيقة الإرهابية سفيم، فاطمة سفيم، الملقّبة بـ"زيلان روكن"، في عملية نفّذتها في منطقة أوفاجيك في مدينة تونجلي التركية عام 2012.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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