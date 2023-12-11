أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي وإصابة رابع بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة مع أفراد المقاومة الفلسطينية، ما يرفع حصيلة اليوم (الاثنين) إلى 7 قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن كلاً من الضابط (احتياط) رومان برونشتاين (46 عاماً) والضابط (احتياط) آري يهيل زينلمان (32 عاماً) وكلاهما من الكتيبة 8111 في اللواء الخامس "قُتلا في معركة جنوب قطاع غزة".

وفي بيان آخر، قال الاحتلال "إن 3 من جنوده قُتلوا وأُصيب رابع بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إن "5 قتلى من الذين أُعلن عنهم اليوم لقوا مصرعهم في كمين قرب مدخل نفق في خان يونس (جنوب القطاع)".

وأوضح الجيش الإسرائيلي على موقعه أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 433.​​​​​​​

جيش الاحتلال يُنزل إمدادات لوجيستية

أنزل الجيش الإسرائيلي إمدادات لوجيستية جواً لجنوده بخان يونس في عملية تعد الأولى من نوعها منذ حرب لبنان عام 2006.

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر منصة تليغرام، إن عناصرها استهدفت "حشوداً للاحتلال متوغلة في منطقة المحطة بخان يونس بقذائف الهاون".

وأضافت في بيان منفصل: "يخوض مقاتلونا في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أشار أمس، إلى أن عدد الجرحى خلال العملية البرية بلغ 559 بينهم 129 بحالة خطيرة.

كانت "القسام" قد أعلنت، مساء الأحد، تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 40 جندياً خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسام" في بيان: "اشتبك عناصر القسام مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجّروا عدداً من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميدانياً ودكّوا التحشيدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى".

إصابة إسرائيلي في قصف قرب تل أبيب

أُصيب إسرائيلي بشظية، الاثنين، إثر سقوط صاروخ في مدينة حولون قرب تل أبيب، أُطلق من قطاع غزة.

وأعلنت "نجمة داود الحمراء"، في تدوينة على منصة إكس، أنها قدّمت "العلاج الطبي لرجل يبلغ 45 عاماً، حالته خفيفة إلى متوسطة وأُصيب بشظية في ساقه"، مضيفةً أنه نُقل إلى مستشفى وولفسون.

كما نشرت شريط فيديو قصير يُظهر إصابة الإسرائيلي في شارع سقط فيه الصاروخ، وتسبب بأضرار طالت الشارع ذاته وسيارات ومنازل قريبة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد، 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.