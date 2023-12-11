وصل مندوبو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إلى مدينة العريش المصرية، ومن المقرر أن يتوجهوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، بعد أيام من إسقاط الولايات المتحدة مشروع قرار في المجلس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

تأتي الزيارة غير الرسمية التي تستمرُّ يوماً واحداً ونظمتها الإمارات ومصر، في خضمّ أزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة المحاصَر، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "مقبرة للأطفال".

ويشارك في الزيارة أكثر من عشرة سفراء لدول بينها روسيا والمملكة المتحدة، التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار بغزة. وغاب مندوب الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار طرحته الإمارات، ومثله فعل مندوب فرنسا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية للمبعوثين خلال إحاطة صحفية عقب وصولهم: "لا يوجد مبرر لغض الطرف عن الألم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة".

وقالت المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن بعض الدول يشارك في الزيارة "بصفة وطنية وشخصية"، موضحة أنها تهدف إلى مساعدتهم "ليس فقط على فهم المعاناة والدمار الذي يعيشه سكان غزة، ولكن أيضاً أملهم وقوَّتهم".

وأطلع فيليب لازاريني، مدير وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، المندوبين على الوضع الإنساني المروِّع في غزة قبل أن يتوجه إلى القطاع المحاصَر في زيارته الثالثة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني، بعد الاجتماع: "يوجد شعور عميق بالإحباط وخيبة الأمل، وبعض الغضب أيضاً لأننا... لم نتمكن حتى من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا يوجد مكان آمن حقّاً في قطاع غزة، حتى إن مقار الأمم المتحدة التي تستضيف حاليّاً أكثر من مليون شخص تعرضت للقصف".

"الجوع طاغٍ"

وقال لازاريني إن الفلسطينيين يشعرون بحالة من اليأس و"الجوع طاغٍ في غزة. أعداد متزايدة من الناس لم تأكل من يوم أو يومين، أو ثلاثة أيام... الناس ليس لديهم أي شيء على الإطلاق".

ومن المقرر أن يتوجه الدبلوماسيون إلى الجانب المصري من معبر رفح، وأن يزوروا مستشفى يعالج مرضى فلسطينيين في مدينة العريش المصرية، القريبة من الحدود مع القطاع.

ووفق الأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص، أي نحو 85% من السكان عن منازلهم في غزة بسبب الحرب التي دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من نصف المنازل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى مساء السبت، 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.