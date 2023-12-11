تداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يُظهر إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيّاً بعد إصابته بجروح.

ويعود الفيديو إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة قرب طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، حيث قتل خلال العملية 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجراح.

وأظهر المقطع استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين العزّل بالرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة الشاب رامي العبوشي بجراح.

وتبيِّن المَشاهد تقدُّم القوة الإسرائيلية بآليَّاتها العسكرية نحو "العبوشي" المُلقى على الأرض جراء إصابته، وإطلاقها عدة رصاصات نحوه من مسافة عدة أمتار وبشكل مباشر، ما أدى لمقتله على الفور.​​​​​​​

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على الفيديو حتى مساء الاثنين.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعاً متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من شهرين، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.​​​​​​​​​​​​​​