سياسة
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شاهد | جيش الاحتلال يعدم مصاباً فلسطينيّاً بالرصاص من مسافة قريبة بالضفة
أظهر مقطع فيديو تداوله فلسطينيون اليوم الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيّاً بعد إصابته بجروح سقط على إثرها أرضاً، قبل أن تتقدم القوات نحوه وتطلق عليه الرصاص من مسافة أمتار قليلة.
شاهد | جيش الاحتلال يعدم مصاباً فلسطينيّاً بالرصاص من مسافة قريبة بالضفة
لقطات متداولة من كاميرا توثق لحظة إصابة ثم إعدام الشهيد رامي الجندب في مخيم الفارعة وسط شمال الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال / Others
11 ديسمبر 2023

تداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يُظهر إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيّاً بعد إصابته بجروح.

ويعود الفيديو إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة قرب طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، حيث قتل خلال العملية 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجراح.

وأظهر المقطع استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين العزّل بالرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة الشاب رامي العبوشي بجراح.

وتبيِّن المَشاهد تقدُّم القوة الإسرائيلية بآليَّاتها العسكرية نحو "العبوشي" المُلقى على الأرض جراء إصابته، وإطلاقها عدة رصاصات نحوه من مسافة عدة أمتار وبشكل مباشر، ما أدى لمقتله على الفور.​​​​​​​

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على الفيديو حتى مساء الاثنين.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعاً متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من شهرين، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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