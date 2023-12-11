شهدت الدعوة إلى إضراب عالمي، الاثنين، للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشاركة وتفاعلاً واسعاً في لبنان والأردن، فيما أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دعمه نداءات الإضراب العالمي ودعا إلى المشاركة بقوة فيه.

ففي لبنان، التزم أغلب القطاعات دعوات الإضراب الشامل العالمية دعماً لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

وتوقفت الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومدن لبنانية أخرى، وأغلقت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة التزاماً قرار الحكومة.

وأمس الأحد، أعلن مجلس الوزراء اللبناني إغلاق كل الإدارات والمؤسسات في البلاد، اليوم الاثنين "تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني، والقرى الجنوبية اللبنانية، وتجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة".

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم، إغلاق دوائرها اليوم في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاماً مذكرة مجلس الوزراء.

ودعت الخارجية اللبنانية، في بيان، العالم بأسره إلى "وقفة ضمير بوجه جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ولما تشهده المناطق الحدودية الجنوبية اللبنانية من اعتداءات يومية على يد الجيش الإسرائيلي، وذهب ضحيتها شهداء وجرحى، من بينهم عسكريون، وصحفيون، ومسعفون ونساء وأطفال".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

الأردن: إضراب باللافتات

وشهدت العاصمة الأردنية عمَّان استجابة واضحة للإضراب، وكذلك محافظة إربد (شمال)، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة.

وأظهر التراجع الملحوظ في حركة السير وأعداد الطلبة المتوجهين إلى المدارس، مستوى التجاوب مع الإضراب، فيما تصدَّر وسم "#الإضراب-الشامل" قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصة "إكس" بالأردن.

مشاركات في الإضراب بتونس وموريتانيا

وفي تونس، نفذ آلاف المعلمين، الاثنين، إضراباً لمدة ساعتين في المدارس كافة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، واستجابة للدعوة العالمية إلى الإضراب العام. وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة المعلمين)، نبيل الهواشي: "نفذنا اليوم، الاثنين، إضراباً عامّاً لساعتين، ضمن قرار الإضراب العالمي للتضامن مع غزة".

وفي موريتانيا، لقيت الدعوة إلى الإضراب الشامل عن العمل تجاوباً واسعاً، إذ أعلنت جهات عديدة مشاركتها فيه. وأعلنت المركزيات النقابية الموريتانية مشاركتها في الإضراب العالمي نصرة للشعب الفلسطيني، داعية العمال في القطاعات العمومية والخاصة كافة إلى تلبية نداء الإضراب.

وقررت نقابة الأطباء الإخصائيين الموريتانيين المشاركة في الإضراب العالمي نصرة للشعب الفلسطيني، وذلك لمدة ساعة واحدة بجميع المستشفيات والمراكز الصحية.

إضراب مدعوم من "علماء المسلمين"

بدوره، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعمه نداءات الإضراب العالمي، داعياً إلى المشاركة بقوة فيه للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات وتغريدات نشرها الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني ومنصة "إكس" ليلة الأحد/الاثنين، توجه بها إلى شعوب العالم، بما في ذلك الشعب الأمريكي.

وقال الاتحاد في بيان: "ندعو المسلمين وأصحاب الضمائر الحية إلى المشاركة بقوة في إضراب عالمي شامل، الاثنين، بغرض وقف الحرب على غزة"، انطلاقاً من مواصلة "جهود دعم بقاء المسلمين على هذه الأرض المقدسة، ومقاومتهم الاحتلال الصهيوني".

ووجَّه خطاباً للشعب الأمريكي قائلاً: "ندعو أصحاب الضمائر الحية من الشعب الأمريكي إلى التحرك العاجل لدفع الظلم والعدوان الأمريكي بعيداً عن غزة، ومنع جرائم الاحتلال الصهيوني في حق أطفال غزة ونسائها".

وفي بيان آخر، دعا الاتحاد "دول العالم إلى رفض الهيمنة الأمريكية، وإلغاء حق النقض الفيتو مطلقاً، لأنها آلية تُستخدم لظلم الشعوب وسفك دمائها، وقتل أطفالها ونسائها".

كما دعا "المسلمين والأحرار في العالم للتظاهر والاعتصام ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وشريكته الأمريكية التي تُعتبر الشريك الأكبر في جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني البطل"، وفق بيان آخر.

وتأتي الدعوة إلى تنفيذ إضراب عالمي شامل، اليوم، تلبية لمطالب واسعة النطاق، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza"، للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية عليها.

وجاء ذلك بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، بينما أيَّد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى مساء الأحد، 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأطلق نشطاء من مختلف أنحاء العالم تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza"، من أجل تنفيذ إضراب عالمي شامل، الاثنين، للتضامن مع أهالي قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية.