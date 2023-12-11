سياسة
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يهود أمريكيون يدوّنون رسائل تحريض على قذائف إسرائيلية تستهدف غزة
دوّن مجموعة من اليهود الأمريكيين رسائل على قذائف المدفعية الإسرائيلية، تحرض على القتل واستهداف قطاع غزة، وذلك خلال زيارتهم الموقع العسكري الإسرائيلي بمنطقة "ناحل عوز".
يهود أمريكيون يدوّنون رسائل تحريض على قذائف إسرائيلية تستهدف غزة
يهود أمريكيون يدوّنون رسائل تحريض على قذائف إسرائيلية تستهدف غزة / صورة: AA
11 ديسمبر 2023

دوّن مجموعة من اليهود الأمريكيين رسائل على قذائف المدفعية الإسرائيلية، تحرض على القتل واستهداف قطاع غزة.

وزار الأمريكيون الذين يرتدون زيّاً مدنيّاً، موقعاً عسكريّاً إسرائيليّاً بمنطقة "ناحل عوز" المتاخمة لقطاع غزة، تتجمع فيه مدفعيات إسرائيلية تقصف القطاع بشكل عشوائي ودون توقف.

وكتب أفراد المجموعة عبارات تحريضية على قذائف المدفعية، وأخرى تستخف بأرواح آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين يسقطون جراء الحرب المدمرة التي تشنُّها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أحد أفراد المجموعة، رافضاً الكشف عن هويته، إنهم يهود جاؤوا من الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل.

وأضاف أنه دوّن اسم منطقته في الولايات المتحدة على قذيفة المدفعية، فيما كتب آخر "مع وافر تحياتنا" على قذيفة أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع، خلّفت، حتى مساء الأحد، نحو 18 ألف شهيد، و50 ألف جر يح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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