شدد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على استحالة إحلال السلام دون تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية، الأحد.

ودعا غيبريسوس جميع الدول الأعضاء، خصوصاً ذات النفوذ، إلى العمل بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع في أسرع وقت ممكن.

ووافق المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بالإجماع على قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى إيجاد حل للوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول الطواقم الطبية.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويؤكد وجوب امتثال أطراف النزاع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي.

نحو 450 هجوماً على المرافق الصحية

وكان غيبريسوس أعلن خلال كلمة ألقاها بجلسة المجلس التنفيذي، وقوع أكثر من 449 هجوماً على الخدمات الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد "التأثير الكارثي للصراع على الوضع الصحي في غزة"، موضحاً أن عمل الموظفين في مجال الصحة أصبح مستحيلاً.

وتابع: "ما يصل إلى 1.9 مليون شخص نزحوا -أي جميع سكان قطاع غزة تقريباً- ويبحثون عن مأوى في أي مكان"، مشدداً على أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن في غزة".

وقال: "في المتوسط، توجد وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص، ومرحاض واحد لكل 150 شخصاً"، فضلاً عن إشارات مثيرة للقلق عن تفشي الأمراض الوبائية، بما في ذلك الإسهال الدموي، واليرقان.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعمه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى من يحتاجون إليها بشكل عاجل في قطاع غزة.

وقال: "يؤسفني بشدة أن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار الجمعة الماضي"، في إشارة إلى الفيتو الأمريكي الذي يعرقل الدعوات الدولية للهدنة.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى مساء الأحد، 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.