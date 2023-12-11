سياسة
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"خطوة غير مسؤولة".. سيناتور أمريكي يرفض منح نتنياهو 10 مليارات دولار إضافية
اعترض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على منح الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 10 مليارات دولار إضافية لمواصلة الحرب على غزة، معتبراً  أنها "خطوة غير مسؤولة".
"خطوة غير مسؤولة".. سيناتور أمريكي يرفض منح نتنياهو 10 مليارات دولار إضافية
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب بعد 7 أكتوبر/ صورة أرشيفية: AA   
11 ديسمبر 2023

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن "منح الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 10 مليارات دولار أخرى لمواصلة هذه الحرب الرهيبة، ستكون بمثابة خطوة غير مسؤولة".

وأشار ساندرز في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، إلى مقتل آلاف المدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وذكر ساندرز أن 1.9 مليون نازح في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، دون أي إمدادات غذائية أو طبية، مشدداً على وجوب عدم تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تحديد شروط حماية المدنيين.

ووصف الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، وقال: "يجب على الولايات المتحدة ممارسة كل الضغوط على نتنياهو لدفعه إلى وقف النهج العسكري".

وأكد السيناتور ساندرز أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ليس لها الحق في شن حرب ضد المدنيين في غزة.

ولفت ساندرز إلى أن هدف نتنياهو تجاه غزة "غير واضح".

والخميس الفائت، صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد طلب ميزانية قدَّمه الرئيس جو بايدن، وهي تبلغ 105 مليارات دولار مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنُّها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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