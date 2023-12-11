سياسة
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"حزب الله" يعلن مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي
أكد حزب الله اللبناني مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، بينما أُطلقت ستة صواريخ من بلدة الخريبة باتجاه إسرائيل ولم يعلن الحزب مسؤوليته عن الواقعة.
"حزب الله" يعلن مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي
حزب الله اللبناني يعلن مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية / صورة: AFP
11 ديسمبر 2023

أعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

وأفاد الحزب في بيانين منفصلين، نشرتهما وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بمقتل كلّ من علي لطفي فران "سعيد" من مدينة النبطية (جنوب)، وعباس حسن أرزوني "أبو زهراء" من بلدة طير فلسيه (جنوب).

وأشار في بيانات النعي إلى أن المقاتلين "ارتقيا شهيدين على طريق القدس"، وهو التعبير الذي يستخدمه الحزب عقب المواجهات الحدودية مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" في تلك المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي إلى 100، وفق رصد لبيانات سابقة للحزب.

وعلى صعيد آخر، قالت الوكالة اللبنانية إن "المقاومة (حزب الله) أطلقت ستة صواريخ من محلة الخريبة، في اتجاه موقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا" الإسرائيليين، جنوب لبنان.

وأوضحت أن إسرائيل ردت على مصادر النيران في الخريبة، وطال قصفها أطراف بلدتَي الهبارية والفرديس في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ السابع من الشهر ذاته، خلّفت 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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