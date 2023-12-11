سياسة
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"ادّعاء خبيث"..  قبرص التركية ترفض مزاعم إسرائيل استخدام إيران أراضيها
أصدرت وزارة الخارجية بجمهورية شمال قبرص التركية بياناً أدانت فيه مزاعم إسرائيل استخدام إيران أراضيها في أنشطة إرهابية، موضحة أن تل أبيب تهدف إلى صرف الأنظار عن هجماتها اللا إنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين.
"ادّعاء خبيث"..  قبرص التركية ترفض مزاعم إسرائيل استخدام إيران أراضيها
وزارة الخارجية بجمهورية شمال قبرص التركية ترفض مزاعم إسرائيل بأن إيران تستخدم أراضيها في أنشطة إرهابية / صورة: AA
11 ديسمبر 2023

رفضت جمهورية شمال قبرص التركية بشدة مزاعم إسرائيل بأن إيران تستخدم أراضيها في ما أسمته تل أبيب "أنشطة إرهابية".

وقالت وزارة خارجية قبرص التركية، في بيان الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية أدلت بتصريحات "تتنافى مع الحقائق".

وأضافت: "آخر مثال على ذلك، هو ادعاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران تستخدم بلادنا لتنفيذ ما يسمى أنشطتها الإرهابية".

وتابع بيان الخارجية: "نرفض بشدة هذا الادعاء الخبيث دون دليل أو أساس".

وأكد أن إسرائيل تهدف، عبر الإدلاء بتصريحات لا تتوافق مع الواقع، صرف أنظار الرأي العام عن هجماتها اللا إنسانية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف: "بينما تدعم الإدارة القبرصية الرومية الإرهاب من خلال استضافة تنظيم PKK، الذي يواصل أعماله الدموية ضد أشقائنا في تركيا منذ سنوات، وفي حين أن التقارير الدولية أكدت أن جنوب قبرص تحولت إلى مركز لغسْل الأموال، لا سيما للأوليغارشية الروسية، فمن الواضح أن جهود حكومة إسرائيل لاستهداف بلادنا جهود خبيثة".

وختم: "نود أن نبلغ العالم أجمع بأننا لن نسمح بجر جمهورية شمال قبرص التركية إلى ألاعيب مظلمة وقذرة، وسنواصل بحزم ضمان أمن كل مَن يعيش في بلادنا".

والأحد، أعلنت إسرائيل أنها "أحبطت هجمات" خططت لها إيران ضد أهداف "يهودية وإسرائيلية" في قبرص الرومية.

وحسب مكتب نتنياهو، أحبطت الأجهزة الأمنية والإنفاذية في قبرص الرومية، بالشراكة مع جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) "بنية تحتية" إيرانية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية.

وزعم "الموساد" أن الموقوف الإيراني يوسف شهبازي عباس علي، كان يستعد لشن هجوم عبر عملية في قبرص الرومية.

ونفت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بشكل قاطع المزاعم التي تدعي أن عباس علي خطَّط لتنفيذ عملية عبر أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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