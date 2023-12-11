سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدين تصديق إسرائيل على إنشاء نحو 1800 مستوطنة بالقدس
أدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصديق إسرائيل على إنشاء نحو 1800 وحدة استيطانية جديدة غير قانونية في القدس الشرقية، معرباً في الوقت ذاته عن قلق "الاتحاد" من الدمار والخسائر بصفوف المدنيين في غزة.
الاتحاد الأوروبي يدين تصديق إسرائيل على إنشاء نحو 1800 مستوطنة بالقدس
ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يدين تصديق إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة / صورة: AFP
11 ديسمبر 2023

أدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصديق إسرائيل على إنشاء نحو 1800 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أعقب اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من قرار توسيع إسرائيل المستوطنات غير القانونية، بقدر قلقهم من الدمار والخسائر بين صفوف المدنيين في غزة.

وأدان تصديق إسرائيل على إنشاء نحو 1800 وحدة استيطانية جديدة غير قانونية في القدس الشرقية، مشيراً إلى أنهم يعدُّون بياناً يوضح موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر.

وتابع: "ضمن هذا السياق، نؤكد مجدداً أن دعمنا المالي للإدارة الفلسطينية يجب أن يستمر".

والثلاثاء، كشفت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية عن تصديق سلطات تل أبيب على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012"، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي لمدينة القدس.

ووفق المنظمة المختصة بقضايا القدس الشرقية، أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين الماضي، تصديقها على مخطط لبناء 1792 وحدة سكنية على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن ذلك يشكِّل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة يُوافَق عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ مستوطنة جفعات هماتوس عام 2012.

وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادة تل أبيب عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلاً عن اعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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