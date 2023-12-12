سياسة
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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 86 منذ بدء الحرب
ارتفع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية إلى 86 صحفياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. وأضاف أن "اغتيال إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين يأتي في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقية".
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 86 منذ بدء الحرب
نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أسماء الصحفيين الـ86 الذين استُشهدوا خلال الحرب وكان آخرهم محمد أبو سمرة. / صورة: AA
12 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية إلى 86 صحفياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب في بيان: "عدد الصحفيين الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية على القطاع وصل إلى 86".

وأضاف أن "اغتيال إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين يأتي في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة".

ونشر المكتب أسماء الصحفيين الستة والثمانين الذين استُشهدوا خلال الحرب، وكان آخرهم محمد أبو سمرة الذي استُشهد الأحد باستهداف إسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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