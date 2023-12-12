قرر قاضٍ إسرائيلي في محكمة الخضيرة، شمالي إسرائيل، مساء الاثنين، فتح تحقيق فوري في قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد مرعي، من بلدة قراوة بني حسان/سلفيت.

وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قرار القاضي جاء "بعد أن تبين للمحكمة أن الأسير الشهيد مرعي تعرض للضرب المبرح والتعذيب، إذ توجد إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده".

وذكر البيان أن القاضي طلب من الشرطة الإسرائيلية تزويد المحكمة بـ"تفاصيل الجهة التي حققت بحادث استشهاد الأسير مرعي من إدارة السجون، على أن يجري تزويد المحكمة ومحامي عائلة الشهيد بتقرير الطب الشرعي حتى تاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2023".

وأشار إلى أن "مرعي توفي في سجن مجدو، شمالي إسرائيل في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد هجمة شرسة شنتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى والأسيرات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ ارتقى 6 أسرى في السجون منذ ذلك التاريخ".

واعتُقل مرعي في 25 فبراير/ شباط 2023، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاماً، وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات، وله شقيق شهيد، هو محمد مرعي الذي ارتقى عام 2005، وفق البيان.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، توجهت هيئة الأسرى إلى "الوسيطين القطري والمصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ودول العالم الحر بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هجمته الانتقامية والجرائم الممنهجة التي يشنها علينا داخل السجون" بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إنهاء الإخفاء القسري

في السياق، دعت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية، هي "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و"مركز الميزان"، و"مؤسسة الحق"، إلى إنهاء "الإخفاء القسري" لمئات المعتقلين من قطاع غزة، داخل معتقلات إسرائيل.

وطالبت المؤسسات في بيان مشترك بـ"إنهاء حالة الإخفاء القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويتعرض لها مئات المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضمنهم عشرات النساء".

والأحد، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن "الاحتلال يحتجز في سجونه 142 أسيرة من غزة، بينهنّ طفلات رضيعات".

والاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي عدداً من المدارس في منطقة الفالوجا شمالي القطاع، واعتقل الرجال الذين كانوا فيها، فيما طرد النساء والأطفال، وسط أجواء من الذعر والخوف التي سادت بينهم.

ودعت المؤسسات الثلاث "الجهات المعنية إلى التدخل لكشف مصير وأسماء المعتقلين، ووقف أعمال التنكيل والتعذيب الجارية خلال عمليات الاعتقال التعسفي في مناطق التوغل البري في القطاع (...)، وتمكين الطواقم القانونية من لقائهم، ووقف كل إجراءات التعذيب والتنكيل الانتقامية بحقهم".

ووفق معلومات وشهادات، تقول المؤسسات إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل منذ عدة أيام عمليات اعتقال جماعية لمئات السكان المدنيين خصوصاً من سكان شمال غزة، ومدينة غزة، سواء من منازلهم أو من داخل مراكز الإيواء في المدارس التابعة لأونروا".

وقالت إن تلك القوات تجبر المعتقلين "على خلع ملابسهم والاصطفاف في طوابير، والجلوس في الشوارع وهم شبه عراة في وضع مذلّ، فضلاً عن تعريضهم للتعذيب والتنكيل، قبل اقتيادهم وهم مكدسون بعضهم فوق بعض في شاحنات إلى أماكن مجهولة".

وحمّلت "الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمعتقلات"، وطالبت المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي بـ"التدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات تعسفياً".

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحرك الجاد لإنجاز التحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال والنظر في الجرائم الواردة، بحكم أنها ضمن اختصاص المحكمة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.