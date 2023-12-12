سياسة
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4 شهداء في قصف إسرائيلي لجنين.. وقوات الاحتلال تقتحم المخيم من عدة محاور
أسفر قصف مُسيّرة إسرائيلية على حي السيباط بالبلدة القديمة في جنين إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين، فيما نفَّذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام لمخيم جنين تسببت في اندلاع اشتباكات وإطلاق نار كثيف.
4 شهداء في قصف إسرائيلي لجنين.. وقوات الاحتلال تقتحم المخيم من عدة محاور
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي للبلدة القديمة بجنين / صورة: AFP
12 ديسمبر 2023

استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي عبر طائرة مُسيّرة للبلدة القديمة بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"وصول 4 شهداء إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين".

وأشار شهود عيان إلى أن عدداً من الفلسطينيين أُصيبوا في الموقع، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف لنقل المصابين.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بكثافة في ساحة المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

​​​​​​​اقتحام جنين

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات، فجر الثلاثاء، مدينة جنين من عدة محاور وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصاراً على عدد من الأحياء في المخيم.

وتمركزت القوات أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات: جنين الحكومي، والرازي، والأمل، فيما شرعت الجرافات الإسرائيلية في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم.

وصباح الثلاثاء، تجددت الاشتباكات في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.، وسُمع دويّ انفجار في المخيم بالتزامن مع تحليق مسيّرات الاحتلال على ارتفاع منخفض.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين وسُمعت أصوات تفجيرات بين حين وآخر.

وأفادت وكالة "وفا" بأن جيش الاحتلال اقتحم المدينة والمخيم رفقة عدة جرافات عسكرية من شارع جنين-الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، مع اعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عدداً من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في مخيم جنين وأحياء: الجابريات، وطلعة الغبس، وأبو ظهير، ومنطقة البيادر، وحي المراح، وسط اندلاع مواجهات.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتَي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، كما شهدت سماء المدينة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع والطائرات المُسيّرة.

في السياق، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة تركزت في بلدة سلواد شرقي رام الله، حيث اعتُقل نحو 15 فلسطينياً على الأقل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمِّرة بدأها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 18205 شهداء و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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