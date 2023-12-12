قُتل ضابط إسرائيلي، أمس (الاثنين)، في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، إن "الرائد (احتياط) زفيكا لافي فوقي قُتل (الاثنين) متأثراً بجراحه".

وذكرت هيئة البث أن 3 جنود إسرائيليين أُصيبوا، أمس (الاثنين)، بـ"جروح بالغة" في معارك بمناطق جنوبي القطاع .

وأضافت أن "قوات الجيش تواصل توغلها في عمق مدينتي خان يونس (جنوب) وغزة مدعومة بقصف جوي وبحري وتدمير البنى التحتية".

ونقلت هيئة البث عن ناطق عسكري دعوته سكان بعض الأحياء في شمالي القطاع وجنوبه لمغادرة منازلهم والانتقال إلى المناطق "الآمنة" التي حددها الجيش مسبقاً، في إشارة إلى خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي قبل أيام حدد فيها مربعات سكنية قال إنها "آمنة".

لكنَّ الجيش الإسرائيلي قصف الكثير من المناطق التي حددها "آمنة" خلال الأيام الماضية ومن بينها مدينتا رفح (جنوب) ودير البلح (وسط)، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وبمقتل الضابط ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 435 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأمس، أعلنت فصائل فلسطينية في غزة استهداف آليات عسكرية ومواقع تحصنت بها قوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من القطاع، وتحقيق "إصابات مباشرة".

وقالت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانات منفصلة، إن عمليات الاستهداف أوقعت "قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية".

وتعددت محاور القتال بين الفصائل والجيش الإسرائيلي بين "شرق مدينة غزة، وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وبيت لاهيا شمال، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وقالت سرايا القدس، في آخر بياناتها: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أوقعنا عدداً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في منطقة الفالوجا، شمالي القطاع".

كما قالت في بيان آخر، إنها "تمكنت من الإجهاز على جنديين من مسافة صفر خلال اشتباك مع قوة صهيونية راجلة في محور الشجاعية شرق غزة".

وأوضحت سرايا القدس، في بيان منفصل، أنها "قصفت تجمعات العدو شمال شرقي خان يونس بوابل من قذائف الهاون".

أما كتائب القسام، فقالت في أحد بياناتها: "تمكنّا من استهداف قوة خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وسبق أن أعلنت أنها "استهدفت دبابتين عسكريتين (ميركفاه) في محور شمال خان يونس".

وقالت ظهراً، في بيان آخر، إنها "قصفت قوات العدو المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون".

وتابعت، في بيانين منفصلين: "جرى دك تحشيدات العدو المتمركزة داخل مقر قيادة ميدانيّ في منطقة الزنة شرقي خان يونس، وتحشيدات أخرى في محوري شرق وشمال المدينة، بقذائف الهاون".

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على عزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18205 شهداء و49645 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".