قالت قناة عبرية مساء الاثنين، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء، من أجل إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وصباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة امتدت لأسبوع بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، أُطلقَ خلالها سراح 84 طفلاً وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 مواطناً أجنبياً من قطاع غزة، فيما أفرجت إسرائيل عن 240 أسيراً فلسطينياً (71 امرأة و 169 طفلاً)، قبل أن تستأنف حربها المدمرة.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة: "إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات، من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة".

وأضافت: "الفئة (التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها) تظل إنسانية، وتشمل النساء اللاتي ما زلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمسنين".

كانت إسرائيل طالبت حماس بإطلاق سراح نساء زعمت أنهن مدنيات، وهو ما رفضته الحركة، وأكّدت أنهن مجندات وأُسرنَ بالزي العسكري، واعتبرته مخالفاً لبنود اتفاق الهدنة، وأكّدت أن التفاوض على إطلاق سراح الجنود سيكون في مرحلة لاحقة، ما تسبب في انهيار الهدنة، وفق تصريحات مسؤولين في حماس.

ولا يزال لدى حركة حماس في غزة 137 محتجزاً، بينهم 126 إسرائيلياً و11 أجنبياً، وفق إعلام عبري.

وتابعت القناة: "تشير التقديرات إلى أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في الأسبوع المقبل، لكنهم (في إسرائيل) يريدون فتح مسار متجدد، للاستفادة من الضغط على حماس في القتال".

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، قوله إن "شدة القتال بدأت تفتح طريقاً لا ينبغي تفويته".

وأضافت: "تحاول إسرائيل أيضاً زيادة الضغوط على الصليب الأحمر، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو رئيسة المنظمة ميريانا سبولياريتش إيغر، المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".

وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، طالبت إسرائيل الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين بغزة وتقديم الأدوية اللازمة للمرضى منهم.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة (لم تسمه) إن "الظروف التي يمكن في ظلها بدء صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو إسرائيل، قد نضجت الآن".

وتابع: "تلقّى رئيس الموساد ديدي برنيع، توجيهات جديدة بدء الاستماع إلى ما يقوله الوسطاء"، وقال المصدر نفسه: "إذا أراد القطريون التحدث فسنستمع".

لكن المصدر قال إن "إسرائيل حددت بعض المشكلات الممكن أن تجعل الصفقة صعبة".

وأوضحت: "جزء من قيادة حماس غادر قطر، وإسرائيل موجودة فعلياً في المنطقتين (شمالي وجنوبي القطاع)، ليس فقط في شماليّ القطاع، وهو ما يعقّد قنوات الاتصال".

"ضفة هادئة"

في سياق منفصل دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الاثنين، إلى إبقاء الضفة الغربية في وضع "هادئ" حتى إكمال الحرب بغزة.

جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه مع قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس ومسؤولين آخرين، وفق هيئة البثّ الرسمية.

وقال غالانت متطرقاً إلى عمليات الجيش الإسرائيلي بالضفة، إن "هذه ساحة ثانوية قياساً إلى الجهد الرئيسي، من المهمّ جدّاً أن تبقى يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) هادئة حتى نتمكن من إكمال مهمتنا في غزة".

وأضاف: "عندما نقضي على حماس ونجرّدها من قدراتها العسكرية والسلطوية ونحقق النتيجة المرجوة هناك، سيصبح واضحاً ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة، وسينعكس ذلك على يهودا والسامرة وعلى جميع الأماكن الأخرى".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الشهر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، التي تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتُقل خلالها نحو 3730 فلسطينياً، وفق أحدث إحصائية لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.