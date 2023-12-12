استُشهد 22 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأُصيب آخرون في غارات للجيش الإسرائيلي استهدفت (الثلاثاء) منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "20 مواطناً استُشهدوا وأُصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عدداً من المنازل في رفح"، مضيفةً أنه "لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض".

واستهدفت غارة إسرائيلية في وقت سابق منزلاً يؤوي نازحين في حي السلام برفح جنوبيّ قطاع غزة، تسببت في استشهاد فلسطينيتين.

كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

كما نفَّذت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، يضيف المصدر، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

حصار المشافي

في السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الجيش الإسرائيلي يحاصر ويستهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ويُعرّض حياة الموجودين فيه للخطر منذ الاثنين.

وقال مدير المستشفى أحمد الكحلوت، في تصريح صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى بـ"الدبابات والقوة النارية، إذ يعمل على استهداف كل الطرق التي تؤدي إلى المستشفى".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي المتمركز بالقرب من المكان "يستهدف كل من يحاول الدخول إلى المستشفى"، كما استهدف قسم "الولادة والنساء داخل المستشفى، ما أدى إلى مقتل سيدتين وطفليهما وإصابة سيدة ثالثة وبتر قدمها".

وأشار إلى استهداف "خزانات المياه المغذية للمستشفى"، لافتاً إلى انقطاع الماء بشكل كامل سواء للشرب أو لأغراض النظافة.

ويرقد في المستشفى، حسب الكحلوت، نحو 65 جريحاً و12 طفلاً في قسم العناية المركزة، و6 أطفال خدج يحتاجون للأكسجين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية "19 مجزرة مروعة وإباد جماعية في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء في جميع المناطق بما فيها المناطق التي يدّعي الاحتلال كذباً أنها آمنة".

وأورد في بيان صحفي، مساء الاثنين: "وصل إلى المستشفيات 208 شهداء و416 إصابة، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وما زال الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إليهم، ويبقى الجرحى ينزفون حتى الموت".

مشروع أممي

وتقترب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد (الثلاثاء) من طلب الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن، الجمعة الماضية.

ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، التي من المقرر أن تصوّت على مشروع يشبه لغة القرار الذي اعترضت عليه واشنطن في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.

وقرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة لكنها تحمل ثقلاً سياسياً، وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة.

ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثاً من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر من خلاله مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلاً لها في الزيارة.

ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" في قرار اعتُمد بأغلبية 121 صوتاً، ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة، مع امتناع 44 عن التصويت.

مروع وكارثي

في سياق منفصل وصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الوضع في غزة مساء الاثنين، بأنه "كارثي ومروّع" مع دمار "أكبر" نسبياً مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف المساكن في قطاع غزة دُمّرت أو تضررت جراء الحرب الإسرائيلية في القطاع، إذ نزح 1,9 مليون شخص، أي 85% من السكان القطاع.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين: "لا مكان آمناً فعلًا في قطاع غزة، حتى مباني الأمم المتحدة (...) تعرضت للقصف".

وأضاف: "يزيد عدد الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يوم أو اثنين أو ثلاثة (...) الناس يفتقرون إلى كل شيء".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر "يواجهون ظروفًاً كارثية في أ ماكن مكتظة بالسكان داخل وخارج الملاجئ".

وأضاف: "تنتظر حشود لساعات حول مراكز توزيع المساعدات، والناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والرعاية والحماية"، في حين أن "غياب المراحيض يزيد من مخاطر انتشار الأمراض" خصوصاً عندما تسبب الأمطار فيضانات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 18205 شهداء و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.