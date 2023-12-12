كشفت شهادات جديدة تورُّط الجيش الإسرائيلي في قتل مدنيين ورهائن في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عبر قصف أماكنهم بالدبابات رغم معرفته المسبقة بوجودهم هناك.

كانت الصحافة العبرية قد نشرت يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خبراً عن مقتل 14 مواطناً إسرائيلياً بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، خلال هجوم لحماس على منطقة باري بغلاف قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت الصحافة الإسرائيلية الحادثة تحت عنوان "وحشية حماس".

لكن المواطنة الإسرائيلية ياسمين بورات التي كانت ضمن المحتجزين بيد حماس في تلك المنطقة واستطاعت النجاة لاحقاً، كشفت في حوار إعلامي عن أن سبب موت بعض الرهائن هو نيران الدبابات الإسرائيلية.

وعقب حديث بورات للإعلام في هذا الخصوص، تبعتها في ذلك هداس دغان، صاحبة المنزل الذي كان تُحتجز فيه الرهائن.

وفي حوار أجرته معها القناة 12 العبرية، كشفت دغان عن استهداف الجيش الإسرائيلي بنيران الدبابات والأسلحة الثقيلة، منزلها الذي احتجز فيه عناصر حماس إسرائيليين.

وأضافت أن 14 شخصاً من الرهائن بينهم زوجها، قضوا في هذا المنزل، فيما علقت على لحظات وصول الجنود الإسرائيليين إلى أمام المنزل بالقول: "حينها أيقنت بوضوح أن دورنا كان يتمثل في تشكيل جدار بشري بين قواتنا والطرف الآخر (حماس)".

وقالت دغان إن زوجها قُتل مع طفلين توأمين من أطفالها، وأُصيبت هي بنيران الأسلحة الثقيلة التي أطلقها الجنود الإسرائيليون باتجاه المنزل.

وكانت الإسرائيلية ياسمين بورات قد كشفت في حوار إعلامي سابق عن أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات إسرائيلية وعناصر من حماس كانوا يحاصرون المنزل.

وأضافت أنها عقب النجاة من الاحتجاز، استجوبها الجيش الإسرائيلي لـ3 ساعات حصل منها خلالها على معلومات مفصلة عن الموجودين داخل المنزل وعن الخريطة الداخلية للمنزل نفسه.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي كان على علم مسبق بوجود مدنيين داخل المنزل.

وأشارت إلى أنها سمعت خلال تحقيق الجيش الإسرائيلي معها، لمرتين أصوات استهداف المنزل من دبابة للجيش الإسرائيلي، لافتةً إلى أن ما كشفت عنه صاحبة المنزل يتوافق مع ما سمعته ورأته خلال لحظات الحادثة.

"هانيبال جماعي"

بدوره، قال الطيار الإسرائيلي المقدم إيريز، إنه خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان مفهوماً أن الجيش فعَّل "بروتوكول هانيبال"، الذي ينص على قتل الأسرى أيضاً، من أجل منع نقل المدنيين الإسرائيليين إلى غزة كأسرى.

وفي حديثه لصحيفة هآرتس حول الموضوع، قال إيريز: "يبدو أن بروتوكول هانيبال جرى تفعيله في مرحلة ما عندما انكشف وضع الرهائن، لكنّ هانيبال الذي كنّا نطبقه منذ 20 عاماً كان يتعلق بمركبة واحدة بها رهينة واحدة، ما نراه هنا هو (هانيبال جماعي)، كانت هناك فتحات كثيرة في الأسوار، وكان هناك آلاف الأشخاص في الكثير من المركبات المختلفة، مع الرهائن ومن دونهم".

أخبار المروحيات من هآرتس

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت صحيفة هآرتس معلومات حول التقييم الأمني ​​الذي أجراه مسؤولون أمنيون إسرائيليون فيما يتعلق بالهجوم الذي نفّذته حماس من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي تقييم كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، بناءً على محاضر التحقيق مع أعضاء من حماس وتحقيق الشرطة في الحادث، تبين أن حماس لم يكن لديها علم مسبق بالمهرجان الموسيقي الذي أُقيم بالقرب من قطاع غزة.

وذكرت الأنباء أن تحريات الشرطة كشفت عن أن معظم الحاضرين في المهرجان تمكنوا من الفرار لأنه تقرر إيقاف الحفل قبل نصف ساعة من سماع أول طلقة نارية.

وجاء في الخبر الذي ادّعى أن التحقيق كشف أيضاً عن أن مروحية حربية إسرائيلية أطلقت النار على مدنيين في أثناء إطلاقها النار على عناصر من حماس، وفقاً لمصدر في الشرطة: "يُظهر التحقيق أن مروحية حربية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث وفتحت النار على ما يبدو على الإرهابيين هناك، وأطلقت النار أيضاً على بعض الحاضرين في المهرجان".

وحسب الشرطة، "قُتل 364 شخصاً في المهرجان".

أخبار يديعوت أحرونوت

كما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت أخباراً عن اللحظات التي تدخلت فيها مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم الذي نفّذته حماس من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أوردت الأخبار الوضع الذي عاشه الجيش الإسرائيلي في أثناء التدخل.

وجاء في الادعاء أنه "صدرت تعليمات لإرهابيي حماس بالاندماج ببطء مع الحشود وعدم التحرك تحت أي ظرف من الظروف، وهكذا حاولوا خداع القوات الجوية وجعلهم يعتقدون أن مَن هم في الأسفل كانوا إسرائيليين".

وأضافت أنه "نجح هذا الخداع لفترة من الوقت، ووجد الطيارون صعوبة في التمييز بين عناصر حماس ومن هو الإسرائيلي ونجح الأمر لمدة من الزمن، وعندما أدرك الطيارون أنه من الصعب التمييز بين عناصر حماس والإسرائيليين، قرر بعضهم قصفهم بشكل مستقل دون الحصول على إذن من رؤسائهم، نحو الساعة 09:00 من يوم الهجوم".

الشرطة تتهم الصحافة بعدم المسؤولية

حذرت الشرطة الإسرائيلية وسائل الإعلام الوطنية التي أفادت بأن مدنيين إسرائيليين ربما لقوا حتفهم في أثناء تدخل المروحيات الحربية الإسرائيلية خلال الهجوم الذي نفّذته حماس من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان الشرطة: "ندعو وسائل الإعلام في هذه الفترة بالتحديد إلى التحلي بالمسؤولية في تقاريرها وإسناد أخبارها فقط إلى المصادر الرسمية".

وفي الرسالة المرسلة إلى الصحافة بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت وحدة الرقابة العسكرية التابعة لمديرية المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي حظراً مختلفاً على الأخبار المتعلقة بغزة، وطلبت إرسال جميع الأخبار والمرئيات المتعلقة بمسار الحرب وأنشطة الجيش إلى "وحدة الرقابة" قبل النشر.

وفي اللقطات التي بثتها القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أثناء بثها من مستشفى برزيلاي في مدينة عسقلان شمال قطاع غزة، ذكر مراسل إسرائيلي أنه لا يستطيع تقديم معلومات حول حالة الجنود الذين جرى إحضارهم إلى هنا بسبب الرقابة المعلنة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المراسل أيضاً: "يجب أن نقول إن جميع المعلومات التي نقلناها لكم أمام مستشفى برزيلاي حجبها الجيش الإسرائيلي. يمكننا القول إن الجنود الجرحى جاؤوا إلى هنا، لكن لا يُسمح لنا بالحديث عنهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك".