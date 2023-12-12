سياسة
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العفو الدولية: ذخائر أمريكية قتلت 43 مدنياً بغزة ونطالب بتحقيق فوري
كشفت منظمة العفو الدولية أن "تحقيقاتها الجديدة أكدت أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنياً في بغزة"، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن إسرائيل ليست مستثناة من إلزام أي دولة تزوّدها واشنطن بالأسلحة بالتزام قوانين الحرب.
العفو الدولية: ذخائر أمريكية قتلت 43 مدنياً بغزة ونطالب بتحقيق فوري
قالت المنظمة الدولية: "إننا نطالب بالتحقيق بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدنيين في غزة باعتبارهما جريمتَي حرب". / صورة: AA
12 ديسمبر 2023

كشفت منظمة العفو الدولية الاثنين، أن "تحقيقاتها الجديدة أكدت أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنياً في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منازل بقطاع غزة".

وقالت المنظمة الدولية في سلسلة تدوينات نشرتها على حسابها عبر منصة إكس: "إننا نطالب بالتحقيق بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدنيين في غزة باعتبارهما جريمتَي حرب".

وأوضحت المنظمة أن "الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منزل عائلة النجار في مدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل 24 شخصاً".

فيما استهدفت الغارة الثانية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها، وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً، حسب المنظمة.

ويقع كلا المنزلين جنوبي وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واعتبرها "مناطق آمنة".

وأضافت: "على الولايات المتحدة التوقف فوراً عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يُرجَّح أنها تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي".

وخلصت تحقيقات "العفو الدولية" الجديدة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM) في غارتين جويتين قاتلتين وغير قانونيتين استهدفتا منازل مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة، وأسفرت الغارتان عن مقتل ما مجموعه 43 مدنياً، حسب المصدر نفسه.

وأضافت المنظمة أنه "في كلتا الحالتين، قال الناجون إنه لم يُكن من الجانب الإسرائيلي تحذير من هجوم وشيك".

واختتمت المنظمة الدولية بالقول إن "هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، أو هجمات لم تميّز بين العسكريين والمدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب".

"لا نستثني إسرائيل من التزام قوانين الحرب"

على صعيد آخر قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأمريكية التي تُلزِم أي دولة تزوّدها واشنطن بالأسلحة، بالتزام قوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغة قيمتها 106.5 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".

وسأل الصحفيون ميلر عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير/شباط 2023. ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وقال ميلر إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار، وأكد مجدداً الموقف الأمريكي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر: "نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية".

ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعضها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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