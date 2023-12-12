أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، حبس 3 مشتبه فيهم بينهم رئيس نادي "أنقرة غوجو" لكرة القدم فاروق قوجة، على خلفية الاعتداء بالضرب على الحكم خليل أوموت ملر عقب مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور بالدوري المحلي أمس.

وفي تدوينة على منصة إكس الثلاثاء، أوضح تونج أن نيابة غربي أنقرة فتحت تحقيقاً ضد جميع المشتبه فيهم والجماهير الذين نزلوا إلى أرض الملعب بعد المباراة.

وأوضح أن التحقيق فُتح بتهمة "مخالفة القانون رقم 6222 بشأن منع العنف والإخلال بالنظام في الرياضة"، و"إصابة الموظف العام في أثناء تأدية مهامه".

وأضاف أن النيابة العامة استمعت إلى إفادات المشتبه فيهم الثلاثة "ف.ق (فاروق قوجة)" و"ش.ي.ش" و"ك.تش" قبل إحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء المناوبة بمنطقة غرب أنقرة، التي قررت حبسهم بتهمة إصابة "موظف عام في أثناء تأدية مهامّ واجبه العامّ" في ملعب رياضي.

وطلبت النيابة فرض رقابة قضائية على 3 مشتبه بهم آخرين تَبيَّن من خلال تحليل المشاهد نزولهم إلى أرض الملعب في نهاية المباراة، وأكدت أن التحقيق مستمرّ في حقهم.

وفي هذا الصدد أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الذي تَعرّض له الحَكم خليل أوموت ملر بعد المباراة .

وتمنّى أردوغان الشفاء العاجل للحكم، وقال محذّراً: "لن نسمح أبداً بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

بدوره أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم في تركيا) عمر جليك، حادثة الهجوم على الحَكم خليل أوموت ملر.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس: "نحن ضدّ العنف في الرياضة، كما في كل مجال. لا يمكن للرياضة والعنف أن يعيشا في نفس المكان. نحن نُدين جميع أنواع العنف في الرياضة".

من جانبه أدان وزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باك الحادثة قائلاً: "أُدينُ بشدةٍ الاعتداء على الحكم خليل أوموت ملر في نهاية مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور.

كما أدانت غالبية الأندية التركية والشخصيات الرياضية البارزة الاعتداء على الحكم الدولي ملر، وطالبوا بمحاسبة المعتدين.

تأجيل جميع المباريات

في السياق نفسه أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي، تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية الحادثة.

وأدان بويوك أكشي في تصريح للصحفيين الثلاثاء، اعتداء رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق قوجة وبعض لاعبي الفريق، بالضرب على ملر، قائلاً: "نُدين بشدةٍ الاعتداء غير الإنساني والخسيس على الحكم خليل أوموت ملر".