أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء استهداف سفينة نفطية نرويجية قرب باب المندب قبالة سواحل اليمن كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، "بعد رفض طاقمها جميع النداءات التحذيرية".

وقالت الجماعة إنها استهدفت سفينة ستريندا النرويجية التي كانت محملة بالنفط بصاروخ بحري.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء أن السفينة النرويجية التي اعترضت مسارها في البحر الأحمر جماعة الحوثي "كان من المقرر أن تصل إلى ميناء أسدود، أوائل يناير/كانون الثاني المقبل".

وقالت الهيئة: "كان من المفترض أن تدخل السفينة النرويجية ستريندا، التي أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن، ميناء أسدود في 4 يناير/كانون الثاني المقبل".

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن السفينة استريندا كانت تحمل موادّ كيميائية ومتجهة إلى مرفأ أسدود "وكان يُفترض أن ترسو فيه في الرابع من يناير/كانون الثاني".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان الثلاثاء: "نفّذَت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة استريندا تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط، ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وقد تم استهدافها بصاروخ بحري مناسب".

وأضاف أن قوات الحوثي "نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية ولم تلجأ إلى استهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها جميع النداءات التحذيرية".

ولفت سريع إلى أن العمليات الحوثية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".

وجدد تأكيده أن "قواتنا مستمرة في منع جميع السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى المواني الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاج إليه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

هجوم صاروخي

وقالت الوكالة البحرية البريطانية عقب إعلان الحوثي إنه "جرى إبلاغها بحادثة تعرُّض سفينة لهجوم صاروخي" قرب باب المندب قبالة سواحل اليمن.

وأضافت في بيان مقتضب عبر حسابها بمنصة إكس أن "السلطات العسكرية تقدّم المساعدة للسفينة المتضررة"، وأن "السفينة وجميع أفراد طاقمها في أمان".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" صباح الثلاثاء أنه عند الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 ت.غ) في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعرّضَت ناقلة تحمل اسم ستريندا لـ"هجوم بصاروخ كروز مضاد للسفن، أُطلقَ من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في أثناء مرورها عبر باب المندب".

وأوضحت القيادة الأمريكية أن السفينة أبلغت عن "وقوع أضرار تسببت في نشوب حريق على متنها، دون وقوع إصابات".

وأكدت أنه "لم يكن في المنطقة أي سفن أمريكية وقت الهجوم"، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية USS MASON "استجابت لنداء استغاثة ستريندا لتقديم المساعدة".

وكانت جماعة الحوثي توعدت مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وبعد تكرار تلك الهجمات كشفت واشنطن في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهامّ بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن القوة ستكون تحالفاً يشمل 38 دولة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.