سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يُقرّ بمقتل 20 جندياً بـ"نيران صديقة" في غزة
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 20 جندياً قُتل بـ"نيران صديقة" في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يُقرّ بمقتل 20 جندياً بـ"نيران صديقة" في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصرح بمقتل 20 جندياً بـ"نيران صديقة" في غزة / صورة: AFP
12 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 20 جندياً بـ"نيران صديقة" في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل "خُمس عدد الجنود الذين قُتلوا خلال العملية البرية والذين أعلن الجيش، الثلاثاء، ارتفاع عددهم إلى 105 بين ضباط وجنود".

ونقلت الإذاعة عن الجيش قوله إن "13 جندياً قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بعد أن جرى تحديدهم بالخطأ على أنهم مسلحون فلسطينيون".

وأوضحت أن "بعضهم أُصيب بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران جنود المشاة".

وكشفت عن أن "أحد الجنود قُتل نتيجة رصاصة طائشة أطلقها الجنود الإسرائيليون دون نية إصابته".

وتابعت: "كما قُتل جنديان نتيجة حوادث دهس بالدبابات وناقلات الجند المدرعة".

وأردفت: "وقُتل جنديان نتيجة إطلاق نار من رشاش على ظهر دبابة، واثنان آخران بشظايا ذخائر الجيش".

وحسب الإذاعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب أخرى".

واستدرك: "لكن خلاصة القول هي أن الحوادث العملياتية وحوادث إطلاق النار الثنائية هي أحداث كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل 105 ضباط وجنود منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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