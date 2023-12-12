سياسة
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ازدياد الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر للتنسيق الأمني
كشف تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، عن ازدياد الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لإجبارها على التنسيق الأمني في الضفة الغربية.
ازدياد الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر للتنسيق الأمني
تشييع شهيد فلسطيني في مخيم بلاطة بنابلس / صورة: AFP
12 ديسمبر 2023

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن عناصر القوات الفلسطينية، في الأراضي المحتلة، ملزمون بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين، ما يغذّي الشكوك حول طبيعة هذا التعاون، ويقوّض شرعية السلطة الفلسطينية لديهم.

وأشارت الصحيفة، إلى قصف إسرائيلي استهدف يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقر محمود زوفي، قائد كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في مخيم بلاطة، الأكبر في نابلس.

وأسفرت الغارة عن استشهاد 5 فلسطينيين، من بينهم الزوفي، الذي يملك شعبية كبيرة وتخشاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها طائرة هدفاً في نابلس منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

ونوه المتحدث بأن الهجوم الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول قد غيّر الوضع، ولا تريد إسرائيل جبهة داخلية ثانية في الضفة الغربية، تدعمها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى، فيما تحتدم الحرب ضد غزة.

وعلى الرغم من أن المتحدث لم يذكر شيئاً عن الاستخبارات البشرية اللازمة لتنفيذ العملية، فإن لوموند عدّت ذلك سؤالاً مركزياً. إذ يعيش في مخيم بلاطة، حسب الأمم المتحدة، 24 ألف شخص، ما يشكّل بالتالي كثافة سكانية وسط متاهة من الشوارع الضيقة، أي إنها تعد تضاريس مثالية لإبقاء الجيش الإسرائيلي تحت السيطرة.

وتخلص الصحيفة إلى أنه لا توجد فرصة لكشف أسرار هذه البيئة دون مساعدة محلية. حتى إن قوات السلطة الفلسطينية لا تغامر بالدخول إلى هذا الجيب الذي وصفه بعض سكان المخيم بأنه "القلب الحي للثورة في فلسطين" .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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