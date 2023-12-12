أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 مصاب، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، الثلاثاء، بعد حصاره وقصفه عدة أيام.

وصباح الثلاثاء، استُشهد 22 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأُصيب آخرون في غارات للجيش الإسرائيلي استهدفت منازل في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "20 مواطناً استُشهدوا وأُصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عدداً من المنازل في رفح"، مضيفةً أنه "لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض".

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي "رصدنا 326 ألف إصابة بأمراض معدية وصلت المراكز الصحية من مراكز الإيواء ونرجح أن يكون العدد أكبر بكثير".

وكشف أن خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كل مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح "التي تدّعي كذباً أنها آمنة".

وأشار كذلك إلى استقبال المستشفيات 207 شهداء و 450 إصابةً خلال الساعات الماضية و ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لافتاً إلى أن الاحتلال ما زال يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى ولإبقائهم ينزفون حتى الموت.

استهداف المستشفيات عرض مستمر

وعن اقتحام مستشفى كمال عدوان، أوضح القدرة، أن قوات الاحتلال جمعت الذكور من النازحين والمصابين، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى، وسط مخاوف من اعتقال الأطباء والممرضين أو تصفيتهم.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال طلبت من إدارة المشفى والطواقم الطبية تسليم قطعة سلاح رجل الأمن بالمستشفى.

والاثنين، حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خليل الدقران، من أن تكثيف القصف الإسرائيلي يهدد بانهيار المنظومة الصحية في المستشفى، في ظل وصول أعداد كبيرة من الإصابات إليه من جراء الغارات.

وكان الاحتلال استهدف السبت المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة تسببت بأضرار في محتوياته، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة أن 11 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل جزئياً في غزة.

بدوره، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة إكس: "تلقينا مزيداً من التفاصيل بشأن المخاطر العالية التي تعرضت لها البعثة التي تقودها المنظمة إلى المستشفى الأهلي (المعمداني) بغزة يوم السبت (الماضي)".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش والاحتجاز المطولة للعاملين في القطاع الصحي، والتي تعرّض حياة المرضى للخطر".

وأوضح أن البعثة توقفت مرتين عند حاجز وادي غزة، في طريق الذهاب إلى شمال غزة وفي طريق العودة، كما احتُجز عدد من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين.

احتجاز العاملين أدى لوفاة مريض

وكشف عن إصابة شاحنة المساعدات التي كانت تحمل الإمدادات الطبية وسيارة إسعاف بالرصاص، مع دخول البعثة إلى مدينة غزة.

وزاد: "ولدى عودتهم، صدرت تعليمات لبعض المرضى والعاملين الصحيين التابعين للهلال الأحمر عند نقطة التفتيش بمغادرة سيارات الإسعاف والتعريف بهوياتهم. كما احتُجز عدد من العاملين الصحيين واستُجوبوا لعدة ساعات".

وأعلن كذلك وفاة أحد المرضى في الطريق بسبب هذا التعطيل، نظراً لخطورة جراحه والتأخر في حصوله على العلاج.

وشدّد غيبريسوس على أن "لسكان غزة الحق في الحصول على الرعاية الصحية"، داعياً إلى حماية القطاع الصحي حتى في الحرب.

والأحد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في قطاع غزة، ونكّل بمسعف فلسطيني بعد احتجازه، رغم تحركها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وذكرت أن قافلة مكوّنة من 6 مركبات إسعاف تابعة للجمعية انتقلت برفقة مركبات الأمم المتحدة من خان يونس (جنوب )، بعد أن انتظرت قرابة 4 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الأول للتحرك باتجاه الحاجز العسكري الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

وفي طريق العودة من المستشفى الأهلي المعمداني، أفادت الجمعية بأنه "أُعيق طريق القافلة وأُعيد احتجاز المسعف رامي القطاوي، وبسبب إجراءات التفتيش الدقيق والفحص والاستجواب على الحاجز لمدة تزيد على ساعتين، استشهد أحد الجرحى".

يأتي ذلك بينما يشنُّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.