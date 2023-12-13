لم يعد تباين الشارع الأمريكي حيال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خافياً، بل امتدّ إلى الإدارة الأمريكية نفسها.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أرسل أكثر من 40 متدرباً في البيت الأبيض والمكاتب التنفيذية رسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، يحثونه فيها على وقف إطلاق النار في غزة، موجهين أليه تهمة "تجاهل مناشدات الشعب الأمريكي".

ودعا الموقّعون على الرسالة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء السياسيين بمن فيهم الفلسطينيون، كما طالبوا بدعم التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حداً "للفصل العنصري الإسرائيلي"، ومن أجل وجود "فلسطين حرة".

وقالوا في رسالتهم: "نحن الموقّعون أدناه، العاملون في البيت الأبيض، لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وسبق هذا، أن وقّع 400 موظف أمريكي يعملون في 30 مكتباً وسلطة فيدرالية مختلفة من بينها وزارة العدل والبيت الأبيض، على رسالة طالبوا فيها بوقف التصعيد في غزة، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع.

وطالبت الرسالة أيضاً بالدعوة إلى الإفراج عن الرهائن، ومن بينهم الأسرى الفلسطينيون، كما دعا الموقّعون على الرسالة إلى استئناف إمدادات الوقود والمياه والكهرباء لقطاع غزة.

وبحلول السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري،دعا 61 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين (57 عضواً في مجلس النواب، و4 أعضاء في مجلس الشيوخ) إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو عدد كبير مقارنةً بمشاريع قرارات سابقة دعت إلى ربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بوقف انتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني، لكنها لم تحصل على هذا القدر من التأييد في الكونغرس.

يضاف إلى ذلك فشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى صيغة لتمرير حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

إن الخلاف الأمريكي الجمهوري الديمقراطي بات يلقي بظلاله على الدعم الأمريكي لإسرائيل وأوكرانيا، وهو ما دفع الرئيس بايدن إلى توقيع أمر تنفيذي من دون الحصول على موافقة الكونغرس؛ لتقديم 45 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل، في صفقة قيمتها 106.5 مليون دولار.

وتحولت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى قضية سياسية محلية، ظهرت آثارها في النقاش العام الأمريكي داخل جامعات النخبة والطبقة السياسية والمثقفة، وكذلك استمرار التظاهرات على خلفية الحرب، إذ تشير تقديرات إلى أن 88% من التظاهرات في الولايات المتحدة كانت داعمة لفلسطين.

ووصلت انعكاسات الحرب إلى مظاهر من العنف على خلفيات سياسية وهوياتية، بعد أن قُتل طفل فلسطيني أمريكي في ولاية إلينوي طعناً على يد مالك البيت الذي يسكن فيه، وأُصيبت والدته بجروح.

كما توفي مواطن أمريكي يهودي في كاليفورنيا، بعد مشاجرة مع متظاهر آخر مناصر لفلسطين، وتعرض مؤخراً ثلاثة طلاب فلسطينيين لإطلاق نار في فيرمونت، في جريمة كراهية نفذها أمريكي على خلفية ارتدائهم الكوفية الفلسطينية.

الثابت والمتغير في الموقف الأمريكي

هذا التباين انعكس بصورة أو بأخرى على شكل الموقف الأمريكي، والذي بدأ بعد الحرب في تبني الموقف الإسرائيلي بشكل كامل ومحاولة إقناع بعض الدول العربية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى موقف يدعو إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مقابل إطلاق سراح الرهائن وإدخال بعض المساعدات إلى القطاع.

وضغطت الإدارة الأمريكية على نتنياهو "للتخفيف" من سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها إسرائيل شمال غزة، وتبني استراتيجية تهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

بدوره حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حكومة نتنياهو من "خطر استبدال نصر تكتيكي بهزيمة استراتيجية"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل الممنهج للمدنيين في غزة.

ومع ذلك، لا يزال الموقف الأمريكي الداعم للعملية العسكرية الإسرائيلية متماسكاً، ولم يتجاوز في حدوده الدعوة "لوقف مؤقت إنساني" لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، بخاصة الأمريكيون منهم، وتجنب إلحاق أذى "كبير" في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى وضع إطار زمني لإنهاء الحرب وترتيب الوضع الفلسطيني ما بعد الحرب.

الانتخابات الأمريكية وأثرها

يحتاج الرئيس الأمريكي بايدن إلى الأصوات المهاجرة والعربية في الانتخابات المقبلة، ليتمكن من حسم بعض الولايات المتأرجحة، مثل ولاية ميتشيغان التي صوّت فيها قرابة 150 ألف عربي في آخر انتخابات أمريكية لصالح بايدن، كما أن هناك أعداداً متزايدة من الديمقراطيين الشباب الذين بدؤوا في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات أو التصويت لصالح مرشح ثالث.

وأشار استطلاع رأي نُشر مؤخراً، إلى تقدم ترمب على بايدن في حال إجراء انتخابات أمريكية، وذلك بواقع 47% لصالح ترمب مقابل 43% لبايدن.

وفي ظل مساعي بايدن لتحصين وتعزيز الكتل المصوتة له، يصبح الموقف أكثر صعوبة للرئيس الديمقراطي الذي تميل حساباته السياسية إلى ترجيح الدعم المقدم من اللوبي اليهودي المناصر لإسرائيل على حالة الاحتجاج في الوسط العربي والفئات الشابة داخل الحزب الديمقراطي.

وفي ظل احتدام التنافس الانتخابي وحساسيته، تبدو الولايات المتحدة أقل قدرة وفاعلية في الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لدفعها إلى تبني خطط سياسية معينة، مثل عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وإحياء مسار حل الدولتين أو حتى إنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل في قطاع غزة.

ويعود ذلك إلى عدم رغبة بايدن في الدخول في تصادم مع الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى دعم الصوت اليهودي والمسيحي الصهيوني الذي يضع إسرائيل أولوية له في الانتخابات.

بالإضافة إلى حالة "البطة العرجاء" التي تمرّ بها الإدارة الأمريكية في السنة الأخيرة من عُمرها، وبالتزامن مع موسم الانتخابات، تتراجع فاعلية الإدارة وتحديداً في الملفات الخارجية، التي عادةً ما تؤجل لحين تولي رئيس جديد الإدارة.

وفي ظل احتدام التنافس الانتخابي وحساسيته، تبدو الإدارة الأمريكية بين خيارين أحلاهما مرّ، إما أن تدعم إسرائيل وتخاطر بخسارة الانتخابات المقبلة، أو أن تكف عن دعمها وتخسر الانتخابات وملايين الأمريكيين الديمقراطيين الذين ما زالوا يرون في دعم إسرائيل أولوية أمريكية.

وخلاصة القول، رغم تصاعد الأصوات الاحتجاجية داخل الحزب الديمقراطي، ودعوة 440 موظفاً أمريكياً الرئيس بايدن ونائبه هاريس للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واحتجاجهم على الدعم الأمريكي لإسرائيل، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يزال متماسكاً إلى حدّ كبير.

ولا يمكن الوصول إلى وضعية تؤدي إلى تغيير الدعم من دون مزيدٍ من الضغط والاحتجاج المستمر في الولايات الأمريكية والمشاركة الفاعلة لأنصار الفلسطينيين في الانتخابات المقبلة، التي يمكن من خلالها التأثير في نتيجة الانتخابات، ما يضعهم بصورة أكبر في الاعتبار داخل السياسة الأمريكية.

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