اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "تعمّد" اغتيال 86 صحفياً خلال الحرب على القطاع، في محاولة لطمس الحقيقة، وطالب الاتحادات الصحفية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وقال المكتب في بيان نشره عبر منصة تليغرام: "جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد اغتيال 86 صحفياً وصحفيةً خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة بهدف اغتيال الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، ومنع وصول المعلومات والأخبار إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

واعتبر أن ذلك يمثل "محاولة لترهيب الصحفيين في الميدان وإجبارهم على السكوت والصمت، لكن الصحفيين الفلسطينيين ساهموا بشكل غير مسبوق في فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وبكل شجاعة وجرأة وبطولة".

وتابع أنه "في إطار محاربة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 6 صحفيين ممن عرفت هوياتهم حتى الآن، في خرق واضح وفاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تمنح الصحفيين الحصانة القانونية خلال تغطية الأحداث الميدانية".

ووجّه المكتب "تحية إجلال وإكبار وتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الذين نجحوا بشكل كبير في تصدير الرواية الفلسطينية، وكسروا رواية الاحتلال، وفضحوا جرائمه ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبات العالم كله يعرف الحقيقة".

كما ندّد وأدان "بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من خلال اغتيالهم أو اعتقالهم أو استهدافهم وإصابتهم".

وطالب الاتحادات والمنظمات الصحفية والإعلامية حول العالم، "بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه للإفراج عن الصحفيين المعتقلين الذين يتعرّضون للتحقيق والتعذيب والضغط النفسي داخل السجون والمعتقلات".

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية إلى 86 صحفياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرهم محمد أبو سمرة، الذي استُشهد الأحد باستهداف إسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.