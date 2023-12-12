أعلن "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، أنه استهدف 8 مواقع ونقاط للجيش الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن مقاتليه استهدفوا "مرابض ‏مدفعية إسرائيلية في (منطقة) خربة ماعر‏ مقابل بلدة البستان اللبنانية، وموقع‎ ‎حدب يارون وموقع‎ ‎الراهب ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".

كما أعلن استهداف نقاط ‏انتشار جنود إسرائيليين في محيطي موقعي العاصي وجل العلام ‌قبالة بلدة شبعا اللبنانية، وموقع‎ ‎حدب يارون، بالأسلحة المناسبة، وأُصيب إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال "حزب الله" إنه استهداف موقعي بياض بلدة والمالكية‎‏ مقابل الحدود اللبنانية، وتحقيق "إصابة مباشرة".

في المقابل، سقطت قذيفة أطلقها الجيش الاسرائيلي بين أطراف بلدتي حولا وميس الجبل اللبنانيتين، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أيضاً محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

وتضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء حسب مصادر فلسطينية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.