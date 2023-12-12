سياسة
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صحة غزة: جيش الاحتلال يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية
قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان وجميع طواقمه الطبية بمن فيهم النساء، وأنه يُعرّضهم للاستجواب تحت تهديد السلاح.
صحة غزة: جيش الاحتلال يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة / صورة: AA
12 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، يحتجز مدير المستشفى أحمد الكحلوت، والطواقم الطبية كافة.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان: "قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمستشفى كمال عدوان، تحتجز مدير المستشفى أحمد الكحلوت وجميع الطواقم الطبية، بما فيها الطواقم النسوية".

وأضاف القدرة أن القوات الإسرائيلية تُعرض الطواقم "للاستجواب تحت التهديد داخل قسم الطوارئ بالمستشفى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اقتحام قوات إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وقال القدرة في بيان، إن الاقتحام جاء بعد نحو أسبوع على فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً مطبقاً على المستشفى، تخللته عمليات قصف أودت بحياة بعض الفلسطينيين.

وأضاف: أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجميع الذكور بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، ونخشى على اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم".

ودعا القدرة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك فوراً، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة "بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في اليوم ذاته، أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية وطائرات مسيّرة محيط مستشفى كمال عدوان، ما أدّى إلى "سقوط شهداء وانقطاع التيار الكهربائي عنه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

ويُصعد الجيش الإسرائيلي من استهدافه لمستشفيات القطاع كافة، تزامناً مع حرب مدمّرة يشنّها على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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