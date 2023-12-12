جدّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان تأكيد رفض الحركة أي تفاوض حول تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أن "الاحتلال لن يفلح في تحرير أي من أسراه".

وأكد حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت، الثلاثاء، أن اقتحام جيش الاحتلال فجر اليوم مخيم جنين يستهدف المقاومين والحاضنة الشعبية والبنية التحتية لمحاولة كسر إرادة المقاومة في الضفة، مؤكداً أنه سيفشل في الضفة كما حدث في غزة.

ووصف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة واستسلام رجال "القسام" بـ"محاولات فاشلة وقبيحة"، مشدداً على أن "الاحتلال يحاول مواجهة خسائره بعرض صور مفبركة ووهمية".

وقال إن "نتنياهو" (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لن يحقق أي هدف يصبو إليه على أرض غزة وسيكون مصيره واضحاً أمام جمهوره وهي المحاكمة والسجن.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقومات الحياة في غزة، معتبراً أن "الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي".

ولفت القيادي في حماس إلى "فشل العدو في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي".

كما جدّد التشديد على رفض الفلسطينيين التهجير، مضيفاً "ستبقى أرضنا ونشكر كل الإخوة العرب الذين دعموا موقفنا لإفشال مخطط التهجير".

وذكر أن "الاحتلال النازي وجيشه الفاشي يمارس بدعم أمريكي وبريطاني حربه الهمجية على أهلنا في قطاع غزة لليوم 67"، مشيراً إلى أنه ارتكب في اليومين الماضيين فقط 25 مجزرة استهدفت بيوت آمنين أبرياء ومدارس تؤوي نازحين.

وبيّن حمدان أن الاحتلال دمّر 74 مدرسة وأصاب بأضرار بالغة 277 مدرسة في قطاع غزة، منذ بدء الحرب.

وتابع: "سياسة التعذيب والإذلال التي ينتهجها جيش الاحتلال جريمة تحاكي ما فعله النازيون مع اليهود، وما فعله الأمريكيون مع المعتقلين في سجن أبو غريب (بالعراق)، ومحاولة للانتقام من أبناء شعبنا، ولن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي"

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء حسب مصادر فلسطينية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.