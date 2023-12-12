سياسة
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أنقرة تدين "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي أسفر عن مقتل 23 جنديّاً في باكستان
أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن إدانتها الهجوم الإرهابي الذي نٌفِّذ في منطقة خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأسفر عن مقتل 23 جنديّاً. وأكّد البيان تضامن أنقرة "الأخوي مع باكستان حكومةً وشعباً في كفاحنا المشترك ضد الإرهاب".
أنقرة تدين "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي أسفر عن مقتل 23 جنديّاً في باكستان
الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابي الذي نٌفِّذ في منطقة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل 23 جنديّاً / صورة: AA
12 ديسمبر 2023

أعربت أنقرة، الثلاثاء، عن إدانتها الهجوم الإرهابي الذي نٌفِّذ في منطقة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وأسفر عن مقتل 23 جنديّاً.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "علمنا ببالغ الحزن أن 23 جنديّاً باكستانيّاً استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (12 ديسمبر/كانون الأول 2023)، بمدينة ديرا إسماعيل خان في منطقة خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان".

وأضاف البيان: "ندين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع، ونتمنى الرحمة للجنود الذين استُشهدوا في الهجوم، ونقدم خالص تعازينا لأسرهم المكلومة".

وأكّد البيان تضامن أنقرة "الأخوي مع باكستان حكومةً وشعباً في كفاحنا المشترك ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 جنديّاً في هجوم انتحاري استهدف نقطة أمنية بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان، إن هجوماً انتحاريّاً بمركبة مفخخة استهدف نقطة أمنية في منطقة "ديرا إسماعيل خان" بخيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 23 جنديّاً وتحييد 6 مسلحين.

من ناحية أخرى، نفذت قوات الأمن عملية ضد المسلحين في بلدتي دارازيندا وكولاشي في "ديرا إسماعيل خان"، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جنديَّين وتحييد 21 مسلحاً.

ولم يُدلِ الجيش الباكستاني بمعلومات عن التنظيم الذي ينتمي إليه المسلحون.

مصدر:TRT عربي
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